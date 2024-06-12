科技業真這麼好？人力銀行：百萬年薪只是樓地板行情

AI伺服器需求旺，相關業者積極增加產能，更大幅擴編人力，包括廣達、仁寶、英業達等知名代工廠合計要徵才2500名研發人員，日前就有網友在論壇發文「科技業真的這麼好嗎？」內容指出科技業會面臨中年失業，被年輕的員工取代，如果沒有晉升主管，就會被瘋狂裁員、離職，其次生活沒有品質，每天都寫一些程式且整天看電腦，再者，進科技業主要就是趁年輕多賺一點，彌補未來被裁員的風險，最後，中年可以好好的養老，可以給孩子很多錢，孩子會很感謝你。

此文一出引發網友紛紛留言蓋樓，有人「逆風挺！人在新竹長大，園區中年失業比例比想像高」、「沒報導不代表平常沒有裁年紀大的員工，那個都是日常進行式，只有一次裁比較多人媒體才會報導」、「現在好像所有人一股腦都想往科技業擠，但別忘了有高峰就有低谷，景氣是會循環的」、「身在科技業的確看到50以上的在公司內部人數很少」。

另有一派網友則認為，工程師薪水相較其他工作已經優渥許多，「很多科技業40幾歲就半退休，花很多時間炒股票跟炒房」、「科技業10年可以賺一般人40年的薪水，被裁員也沒事，都賺起來放」、「我不是科技業，但是付出的時間生活品質跟壓力，科技業薪水相較之下給的是真多」、「那其他非科技業的就不會被裁員？」、「工程師相較律師、醫師好處就是門檻相對低，沒有硬性的成績要求，薪資又比中位數高不少，是普通人想要小康的最佳解」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，AI教父黃仁勳來台的一舉一動，讓世人看到「台灣力量」驚艷全球，充分展現出台灣在半導體和AI市場中的地位，國內人才濟濟。根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有高達近八萬個工程師的工作機會，以碩士畢業的工程師而言，若能卡進科技大廠，百萬年薪只是樓地板行情，而原Po憂心未來面臨裁員風險，以目前AI當道引領風潮的熱度來說，理工背景人才依舊炙手可熱。

根據科技島「職缺百科」中提到，機器學習工程師隨著科技業的應用需求增加，橫跨了資料科學、軟體整合、硬體設計與加速、雲端服務等。機器學習工程師在台灣年薪約落在90萬至200萬之間，其中還不包含其他的分紅獎金，機器學習並非全新領域，但隨著全球AI狂潮攀升，未來前景極為看好。

曾仲葳指出，科技產業瞬息萬變，上班族想要進修厚植工作實力，科技島(https://www.technice.com.tw/)有最新的業界動態資訊，生成式AI創新學院更開設一系列課程，6月17日晚上7點【AI創意實戰：繪畫及圖片生成實戰】，學會如何利用AI工具從靈感收集、草圖設計到最終優化，創作出專業級的圖像作品，探索AI創意的無限可能，讓藝術創作更加豐富多彩；還有6月26日【AI影音工作流：創建你的行銷副總】帶您探索圖像生成技術，學會利用Runway、Capcut等工具打造數位分身，從文稿到Demo影片，讓你的產品和服務煥然一新。登入成為科技島會員就能免費報名上課，歡迎上班族多加利用。