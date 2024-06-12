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英業達股東會／產能移轉擴廠 董座葉力誠喊：未來營收將達「上兆」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達股東會。記者吳康瑋／攝影
英業達股東會。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）12日舉辦股東大會，並首次由董事長葉力誠擔任主持重任，綜觀全球市場實際的市況表現，葉力誠指出，全球經濟過去一年仍處在下滑的階段，團隊透過將產能移轉、不斷在海外增建新廠、打造第二生產基地的方式，從而避免美中貿易戰的影響，他強調，英業達全球市場看到很多新的機會，也不斷擴大產能規模，自己看好未來營收規模將有望達到「上兆」。

葉力誠坦言，世界整體經濟的狀況其實都還沒完全的恢復，而團隊也不斷尋求新的商機，其中「車用」方面也陸續有成果，相信在未來將對毛利率提升帶來實質的助益，事實上，英業達近年在捷克、墨西哥、泰國等地都有進行擴廠，他透露，旗下「墨西哥、泰國」的產線，預估江今年第4季步入正軌、並有望進一步產生現金流量，而這也將對提升毛利率方面帶來很大的幫助。

葉力誠表示，目前車載部分的產線都已完成，預估最快在今年底至明年初就可以看到成果，目前旗下產線已完成、但產能尚未滿載，雖然因此會有折舊的風險，但在整體產能陸續填補完成後，將對整個公司的營運表現，帶來不小的助益，展望未來，他強調，英業達在「車載」方面的產能，將在明年開始會有一個比較大的成長，而最大的成長將落在2025、2026年。

葉力誠指出，英業達為化解全球經濟市場各種風險對公司出貨可能造成的影響，因此將產線朝全球各地廠區移轉，透過在地製造、在地提供，來解決美中關稅等問題。而目前英業達海外第二生產基地已逐漸在成形，展望今年，集團將在墨西哥地區加碼投資，預估會再投入大約一億美元的資金，他強調，隨著產線逐漸成熟，未來我們會盡量將資金需求的壓力降到最低，資金運用也會嚴格把關。

葉力誠表示，去年聯準會的升息確實去年對我們造成影響，不過我們透過將產能移轉、在地生產等措施，整體營運狀況也逐漸好轉，而毛利率較高的「車載」部分也逐漸成熟，他透露，目前旗下車載的產線已在2023年下半年啟動量產，直至2024年所有的產線都已建齊，目前最重要的任務是把產能填滿，他強調，自己對2024年最好的期待是「將旗下所有產能完全落實」，並對達成這個目標很有信心。

英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
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英業達

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