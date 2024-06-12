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AI教父黃仁勳旋風帶動更多人想進科技業 10年賺40年薪水？最擔心這事

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI教父黃仁勳日前來台的一舉一動引發追逐且帶動更多人想進科技業。圖為輝達執行長黃仁勳離台畫面。 圖/本報資料照片【作者：余承翰，日期：2024-06-09，數位典藏序號：20240608205849865】
AI教父黃仁勳日前來台的一舉一動引發追逐且帶動更多人想進科技業。圖為輝達執行長黃仁勳離台畫面。 圖/本報資料照片【作者：余承翰，日期：2024-06-09，數位典藏序號：20240608205849865】

AI伺服器需求旺，相關業者積極增加產能，更大幅擴編人力，包括廣達、仁寶、英業達等知名代工廠合計要找徵才2500名研發人員，日前就有網友在論壇發文「科技業真的這麼好嗎？」內容指出科技業會面臨中年失業，被年輕的員工取代，如果沒有晉升主管，就會被瘋狂裁員、離職，其次生活沒有品質，每天都寫一些程式整天看電腦，因此進科技業主要就是趁年輕多賺一點，彌補未來被裁員的風險，中年可以好好養老，可以給孩子很多錢，孩子會很感謝你。

此文一出引發網友紛紛留言蓋樓，有人「逆風挺！人在新竹長大，園區中年失業比例比想像高」、「沒報導不代表平常沒有裁年紀大的員工，那個都是日常進行式，只有一次裁比較多人媒體才會報導」、「現在好像所有人一股腦都想往科技業擠，但別忘了有高峰就有低谷，景氣是會循環的」、「身在科技業的確看到50歲以上的在公司內部人數很少」。

另有一派網友則認為，工程師薪水相較其他工作已經優渥許多，「很多科技業40幾歲就半退休，花很多時間炒股票跟炒房」、「科技業10年可以賺一般人40年的薪水，被裁員也沒事，都賺起來放」、「我不是科技業，但是付出的時間生活品質跟壓力，科技業薪水相較之下給的是真多」、「那其他非科技業的就不會被裁員？」、「工程師相較律師醫師好處就是門檻相對低，沒有硬性的成績要求，薪資又比中位數高不少，是普通人想要小康的最佳解」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，AI教父黃仁勳來台的一舉一動，讓世人看到「台灣力量」驚艷全球，充分展現出台灣在半導體和AI市場中的地位，國內人才濟濟，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有高達近8萬個工程師的工作機會，以碩士畢業的工程師而言，若能卡進科技大廠，百萬年薪只是樓地板行情，而原Po憂心未來面臨裁員風險，以目前AI當道引領風潮的熱度來說，理工背景人才依舊炙手可熱。

根據科技島「職缺百科」中提到，機器學習工程師隨著科技業的應用需求增加，橫跨了資料科學、軟體整合、硬體設計與加速、雲端服務等。機器學習工程師在台灣年薪約落在90萬至200萬之間，其中還不包含其他的分紅獎金，機器學習並非全新領域，但隨著全球AI狂潮攀升，未來前景極為看好。

工程師 科技業 裁員

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