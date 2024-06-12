面板雙虎5月業績一增一減 法人看好6月將優於5月

友達（2409）、群創（3481）5月營收營收，雖因中小尺寸、大尺寸出貨比重不一等因素影響，較上月互見增長，但法人機構預期，由於部分過戶通常在季底回補庫存下，看好雙虎6月營收有望優於5月。

分析師表示，友達5月營收月增6.6%，主要係購併 BHTC、自今年4月開始將其業績計入合併財報帶動，至於5月出貨面積增加至185.5萬平方公尺，月增11.3%，惟中、低階TV 面板出貨比重較高。

群創方面，5月營收月減2%，主要係中、低階TV面板出貨比重較高所影響，大尺寸面板出貨量仍增加至1,039萬片，月增3.3%。

展望後市，6月上旬TV面板報價持平開出，但主要係包括京東方、華星光電等面板大廠已開始下調產能利用率所致，報價後續能否轉強，須視奧運等大型運動賽事衍生商機發酵程度而定。

由於部份客戶通常於季底補庫存，預估友達、群創6月營收將高於5月，但近期終端銷售狀況未明顯增溫，則將影響6月營收增加幅度。