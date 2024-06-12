AI 市場規模2020~2030年飆升24倍 掌握兩大主流

聯合國科技與創新報告中預測，AI相關的市場規模將會在2020~2030年間飆升24倍，而同時物聯網及雲端運算的規模，也將成長六倍；這兩大領域預估在2030年將會合計佔據整體創新科技規模的63%；打蛇要打七寸，如果想要緊跟創新科技的大好商機，緊緊抓住AI及雲端運算這兩大主流，就能事半功倍。

當AI技術剛開始時，市場通常會低估其未來潛力，新規格新技術推波助瀾，AI相關供應鏈售價勢必揚升，市場預估在2030年AI將成長至1.58兆美元，在這波趨勢下，AI將會是科技類股中的重要投資題材，相信沒有人會懷疑AI及雲端運算是當前最火熱的科技領域，但AI意義可能比大眾所認知的還要重大，因為它啟動了人類史上第五波科技革命。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，生成式AI這類型人工智慧，可以創造生成出自然語言、音樂、圖像和其他形式的資料，因此可運用場景廣泛，非常貼近普羅大眾的生活與各行各業的工作內容，從2022年底OpenAI所推出的生成式AI – ChatGPT引爆熱潮就可見一斑，其僅花短短兩個月就吸引全球上億人進行使用，成為有史以來最快破億的消費者應用程式。生成式AI 將數據和算力從科學家和工程師的掌控解放到一般人手中，而在不斷改良進化下，預料將快速改變人類的工作方式及大幅提高生產力，人類第五波科技革命已經全面啟動；回顧前面四次的科技革命歷史，可以發現人類在科技上的進步有越來越快的趨勢，而這次AI所驅動的革新速度很有可能會是有史以來最快的，投資看未來、未來抓趨勢，這班科技浪潮列車必須趕緊搭上，並列為長期配置，否則恐瞬間被市場拋置千里以外。

張繼文指出，21世紀毫無疑問是屬於科技的世代，人類在科技軟硬體技術皆已非常成熟下，賦予了各種創新科技發展的可能，其中，AI與雲端運算可運用場景最為廣泛，是最具成長空間的領域；AI及雲端運算在相互搭配下，能幫助人類生活更智能的領域可說無處不在，例如虛擬助手、智慧家居、醫療保健、交通、娛樂、購物、社交媒體、金融和詐欺檢測，科技始終來自於人性，社會對「更方便、更有效、更安全」的追求，將會使這兩大領域的市場需求如雪片般飛來。

展望後市，野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷認為，FED傾向持續觀察數據再決定是否降息，整體通膨風險未消除， 500指數企業上季財報78%優於市場預期，比例高於長期平均，其中又以資訊科技類股表現最佳，顯示AI相關科技股仍是投資主力焦點，有近9成企業上季盈餘優於預期，短期通膨與地緣治風險未除，此時正是布局科技多重資產的黃金時機，另一方面，今年 國際電腦展(Computex)聚焦AI運算、創新科技、機器人等議題，本次AI PC尤其受關注，特別是PC產業將引發龐大換機潮及更大升級週期，預期2024年AI PC滲透率達2%，但到了2028年將進一步成長至65%，AI才剛開始展現其經濟影響力。

科技產業選股進入跨領域時代，從周邊基礎建設、高效能的資料中心、高階晶片需求、從雲端運算跨到消費端與其他非傳統科技產業的新形態應用，都將支撐科技長線成長力道。預計7月1日募集的野村全球科技多重資產基金主攻科技的多重資產型基金，就是運用獨特供應鏈分析進行選股，可幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車，將是掌握全球科技趨勢多頭的新利器。