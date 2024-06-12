內資充沛 強勁支撐台股核心戰略股

台股年初至今一路攻高，市場擔心端午節後變盤，不過，AI科技應用風潮狂吹，COMPUTEX展落幕後，蘋果全球開發者大會(APPLE WWDM)緊接著登場，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，台股在AI發展過程中供應鏈扮演的關鍵角色，加上內資瘋狂崛起，政府政策扶植等，台股核心戰略股具備強勁支撐。

張正中說明，近期美股三大指數都呈現高姿態衝刺、高檔整理態勢，惟道瓊指數相對疲弱，從這段期間AI所驅動的科技股強勁走勢觀察，其實這波大AI熱潮可望複製1995年PC運用帶來的大投資榮景，美股多頭也帶動台股。

兩個時代相似之處像是，都有個創新科技廣泛運用的出現，PC與AI技術，經濟背景則同樣面臨高經濟成長率、高利率，與高通膨的環境；不過，張正中也提醒，目前與1995年較有差異的地方則有，高利率持續期間長、利率倒掛，加上中美抗衡，去全球化發展等，中國經濟前景較有變數，及地緣政治的風險等。

儘管存在部份的政經變數，不過，張正中仍相當看好台股的後市，他表示，台股在衝高的過程中，幾度面臨外資龐大賣壓來襲，不過，內資充沛信心與量能，撐住台股資金退潮壓力，張正中指出，最值得留意的指標是第一季的國人超額儲蓄率高達15.9%，遠高於世界各國，韓國1.8%、日本2.1%、中國2.3%，而美國更是負值-2.8%，這反應國人閒置資金大，可運用作為投資的資金量能龐大，過去國人資金主要作為定存、儲蓄保單運用等，現在高股息ETF投資成為替代選項，定存資金轉向活存的趨勢明顯，預料這股台股、高股息投資熱潮，短期仍然不會退燒。

台股持續上揚已使得評價面偏高，包括PE及PB都高於2010年以來長期平均標準差的2倍之上，張正中提醒，留意台股高檔震盪的壓力，不過，AI的風潮、上政策的支持、內資的雄厚實力等，加上企業獲利上修，都有助台股後市續揚攻勢。

過往市場統計，有節氣變盤的說法，今年6月端午節後的各項關注焦點(見表)看來，市場的預期仍環繞較多的氛圍，張正中指出，6月份有高達572家股東會登場、加上後續除權息啟動，此外，還有這兩年影響行情最大的台股ETF，6月份高達6,000億元的ETF將進行成份股調整，資金量能值得期待，但也會影響部份個股超買、超賣關注等，另外，就是會議與展覽題材，包括蘋果開發者大會、生技展、多媒體等，都有助攻相關類股的預期效應。

張正中認為，台股題材面偏多，加上，4月景氣對策信號亮黃紅燈，分數34分創26個月新高，連續第2個月在30以上，過去五次燈號30分以上持續期落在2-17個月，平均持續期為10個月，預估景氣擴張趨勢可維持至第四季，同時推升台股攻高，按過往景氣高檔與台股的高點，平均大約有5個月的落後期，研判這波股市高檔還可以上看至今年年底。

由於台股面臨攻高震盪期，張正中建議台股投資人，應以時間換取空間，個股表現差異大，以台股基金、台股ETF採取長期定期定額，仍是相對較佳的投資方式，看好AI供應鏈是長線趨勢及後續受惠除權息行情的高股利率投資標的，包含核心戰略股等台股標的具備強勁支撐。