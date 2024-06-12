台、印、韓股最吸睛 新興亞股上周普遍走揚

本周將接連迎來美國公布5月消費者物價指數及聯準會利率決策，美股主要指數6月首周全都上漲。觀察新興亞股上周漲多跌少，尤以印度、南韓、台股表現最為亮眼，皆有超過3%的漲幅；另從資金流向來看，外資上周買超南韓10.7億美元最多，而對台股、印度、泰國、印尼、菲律賓、越南則都是賣超。

今(2024)年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超143.8億美元，接著是台股的25.4億美元；賣超則以印度的47.9億元最多，次為泰國賣超24.5億美元。股市表現方面，今年來以台股漲21.90%最強，其次是越南13.95%、印度6.16%，但泰國下跌5.87%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，台股上周主要反映台北國際電腦展所釋放的AI商機題材，帶動產業長線需求，使台灣加權指數6月首周收在21858.38點，單周上漲684.16點，漲幅3.2%，周線順利收紅。

張圭慧說，在台北國際電腦展上周落幕後，緊接著蘋果全球開發者大會（WWDC）接棒登場，如市場預期在大會上推出人工智慧功能「Apple Intelligence」，未來導入到iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia作業系統，蘋果產業鏈再度成為市場焦點，建議投資人可布局相關ETF，以掌握產業長線機會。

越股上周收1287.6點，較前一周上漲2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數5月呈現反彈格局後，近期維持高檔區間震盪態勢，且今年來截至6月7日，胡志明指數累積逾13%漲幅，後續在經濟持續溫和復甦下，可望帶動投資情緒趨於積極。

張晨瑋認為，越南5月製造業採購經理人指數（PMI）維持在50.3不變，連續第二個月在榮枯線上方，新訂單持續強勁，新出口訂單數量也有所增加，顯示越南經濟持續展現成長動能，有望推動胡志明指數走揚，投資人可長線布局越南基金，以參與後市成長契機。