台半導體持續「輝黃」 基金經理人：買這檔主動型基金就對了

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣高股息基金績效表(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表)
國泰台灣高股息基金績效表(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表)

台股22,000點有機會？回顧近兩日台股趨勢，受惠AI需求優於預期，權值股表現亮眼；國泰投信指出，近期台股仍迎來多頭，全球PC市場的庫存調整和需求疲軟已趨於正常，預計今年下半年將進入AI新時代，長線佈局來看可樂觀看待。

輝達執行長黃仁勳來台參加Computex台北國際電腦展演講，黃仁勳指出，全球正在經歷一場AI工業革命。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢也表示輝達近期曝光量拉滿，包括股票拆分計劃將在6月7日美股收盤後正式生效，將有利於更多投資人買進部位。加上輝達與多家台灣知名科技大廠為深度合作夥伴，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等，讓投資人更期待輝達超級晶片GB200問世，台灣也將在AI時代下將持續「輝黃」。

梁恩溢指出，台股聚光AI市場，其核心半導體產業分工精細，且在企業規模上有大者恆大特性；由於AI算力開發需要投入大量資金且分工精細，因此龍頭企業更容易獲取資源，在AI產業鏈中脫穎而出。國泰台灣永續高股息基金聚焦競爭力強大、股價波動低且能持續配發高股息的個股。本基金投資組合中前四大持股依序為台積電、鴻海、奇鋐（3017）、廣達等AI關鍵類股；此外也加入京城銀（2809）、中華（2204）等其他類股分散投資風險，使組合更穩健。

國泰台灣高股息基金即日起至12月31日止，透過國泰投信線上單筆申購本基金，不論單筆或定期定額方式都享有0手續費，適合投資小白把握時機買進。基金配息B級別除了每月配息外，每半年更有機會享加碼配，自2020年成立以來已有六次達半年配分配標準，也讓不少投資人期待目前台股市場看好的前提下，下次除息是否能如期加碼。提醒投資人下次配息最後買進日為7月1日，有望為暑假出遊增添旅遊基金。

AI 高股息

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