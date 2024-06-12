世芯5月業績創高 外資不捧場

股后世芯-KY（3661）昨（11）日公布5月合併營收43.73億元，連續三個月創新高，並且連續二個月站穩40億元整數大關之上，月增8.9％、年增60.6％；前五月合併營收188.57億元，年增70.8％。

世芯為特殊應用IC（ASIC）設計服務廠，即便業績續創新高，但美系外資最新報告示警，世芯未來在AI伺服器的市占率恐遭分食，降低對世芯未來獲得更多AI伺服器CPU新訂單的期待，即便仍維持「超越大盤」評等，目標價從4,880元降至4,280元。

受相關消息拖累，世芯昨日股價重挫245元，以2,675元收市，跌幅逾8.3%，三大法人全數站在賣方。相較之下，台股第三高價股緯穎昨天除息42元，終場收2,610元、漲20元，填息近五成。緯穎緊追在後，若世芯股價跌勢不止，今天可能面臨緯穎超車成為股后的狀況。美系外資表示。近來供應鏈調查發現，世芯對毛利較低的CPU專案可能較無興趣，因此調降今、明年營收預估與目標價。