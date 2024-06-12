世芯5月業績創高 外資不捧場
股后世芯-KY（3661）昨（11）日公布5月合併營收43.73億元，連續三個月創新高，並且連續二個月站穩40億元整數大關之上，月增8.9％、年增60.6％；前五月合併營收188.57億元，年增70.8％。
世芯為特殊應用IC（ASIC）設計服務廠，即便業績續創新高，但美系外資最新報告示警，世芯未來在AI伺服器的市占率恐遭分食，降低對世芯未來獲得更多AI伺服器CPU新訂單的期待，即便仍維持「超越大盤」評等，目標價從4,880元降至4,280元。
受相關消息拖累，世芯昨日股價重挫245元，以2,675元收市，跌幅逾8.3%，三大法人全數站在賣方。相較之下，台股第三高價股緯穎昨天除息42元，終場收2,610元、漲20元，填息近五成。緯穎緊追在後，若世芯股價跌勢不止，今天可能面臨緯穎超車成為股后的狀況。美系外資表示。近來供應鏈調查發現，世芯對毛利較低的CPU專案可能較無興趣，因此調降今、明年營收預估與目標價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言