台積電下半年將在德國設廠 SEMI：供應鏈迎大航海時代
繼美國、日本之後，台積電（2330）下半年將在德國設廠，半導體應鏈蓄勢待發。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，台灣半導體供應鏈隨著台積電逐步在國際站穩腳跟，即將一起進入大航海時代。
曹世綸10日出席台歐半導體論壇並主持專題座談，探討有關台灣與歐盟在半導體研發、人才培育及供應鏈整合方面的合作議題。
曹世綸表示，台積電與博世、英飛凌合資在德國設廠，負責建廠的主管都擁有豐富的在地經驗，可以更有效率地對應當地法規與環境，這也是未來台灣供應鏈國際化很重要的參考模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言