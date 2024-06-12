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台積電下半年將在德國設廠 SEMI：供應鏈迎大航海時代

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／柏林11日電

繼美國、日本之後，台積電（2330）下半年將在德國設廠，半導體應鏈蓄勢待發。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，台灣半導體供應鏈隨著台積電逐步在國際站穩腳跟，即將一起進入大航海時代。

曹世綸10日出席台歐半導體論壇並主持專題座談，探討有關台灣與歐盟在半導體研發、人才培育及供應鏈整合方面的合作議題。

曹世綸表示，台積電與博世、英飛凌合資在德國設廠，負責建廠的主管都擁有豐富的在地經驗，可以更有效率地對應當地法規與環境，這也是未來台灣供應鏈國際化很重要的參考模式。

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