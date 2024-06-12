台積電衝刺CoWoS 協力廠訂單看到明年

台積電（2330）全力衝刺CoWoS先進封裝產能建置，最新的南科嘉義園區新廠開始啟動設備採購，業界看好，台積電先進封裝設備買不停，助攻弘塑（3131）、志聖（2467）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、均華（6640）、盟立（2464）等相關協力廠訂單滿手，有望一路旺到2025年。

辛耘與弘塑都是台積電擴充先進封裝產能的受惠族群，辛耘5月營收創歷史新高，累計前五月業績年增近四成，法人預期，該公司來自大客戶先進封裝相關訂單，已從Q1開始認列，估計營收占比達二位數百分比。

先進封裝設備廠均華及母公司志聖，也受惠於此波CoWoS擴產熱潮，出貨看俏。