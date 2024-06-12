蘋果執行長庫克宣布 MR裝置擴大銷售市場

蘋果周一在全球開發者大會（WWDC）揭露AI策略之餘，執行長庫克宣布旗下混合實境（MR）裝置Vision Pro將擴大銷售市場，6月28日起擴及中國大陸、日本、新加坡等地，7月12日加拿大、法國、德國、英國等地接棒推出。

法人看好，隨著Vision Pro擴大銷售地區，有助刺激買氣增溫，玉晶光（3406）、GIS-KY（6456）等供應鏈有望受惠。目前Vision Pro已於蘋果大陸官網上架，256GB版本售價人民幣29,999元（約新台幣12.8萬元），14日開放預售，28日開始銷售與出貨，可在當地Apple實體店面體驗。

Vision Pro要價不菲，上市以來蘋果均未公布其真實銷售量，據傳至今全球銷售量約20萬台，銷售額突破50億美元，與iPhone、Macbook相比，銷售價量有相當大的落差。

業界人士指出，Vision Pro的畫質相當高，應用也十分新穎，至今仍未能普及主要原因是價格昂貴，也非消費者生活必需品，蘋果用來展示在AR、VR領域的科技實力，但要擴大市場滲透率必須推出平價版才有機會。

業界人士分析，蘋果擴大Vision Pro銷售市場，主要有二個含意，首先是Vision Pro總算達到量產程度，第二代Vision Pro很有機會下修終端價格，其次是蘋果期盼將Vision Pro的體驗擴及至其他市場，拉抬品牌影響力。