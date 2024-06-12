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蘋果結盟OpenAI衝刺換機潮 刺激果粉買高單價商品

經濟日報／ 編譯簡國帆林奇賢、記者蕭君暉／綜合報導
蘋果執行長庫克在全球開發者大會揭露AI策略。（美聯社）
蘋果執行長庫克在全球開發者大會揭露AI策略。（美聯社）

蘋果周一如預期在全球開發者大會（WWDC）揭露AI策略，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私，並宣布與OpenAI結盟，透過ChatGPT提供多元AI服務，在搭載A17 Pro或M系列晶片的iPhone與Mac系列產品更新至最新iOS系統後，即能使用AI服務。

法人指出，根據蘋果釋出的訊息，目前僅iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max，以及新款Mac電腦等高單價產品才能使用蘋果最新AI服務，此舉應是為了刺激果粉換用單價更高的硬體，藉此拉抬產品平均單價（ASP），鴻海（2317）是這些符合使用蘋果AI服務硬體裝置主力代工廠，受惠最大。

蘋果AI新功能五重點
蘋果AI新功能五重點

Evercore ISI分析師達顏納尼指出，他對蘋果AI戰略的信心增強，因只有iPhone 15 Pro以上的機種才能使用Apple Intelligence，有助啟動新一波換機超級循環。Wedbush分析師艾夫斯估算，約2.7億支iPhone四年來都沒升級，「估計15%以上蘋果用戶將升級至Phone 16」。

蘋果股價周一收盤跌1.9%，周二早盤則勁揚逾5%，突破200美元大關，創新高。鴻海昨（11）日股價也收紅，終場漲3元，收180.5元。

今年WWDC最大重點是Apple Intelligence，這是橫跨多項生態系的AI功能，能在iPhone、Mac、iPad等裝置運行；智慧助手Siri的大型語言模型升級，和OpenAI旗下的ChatGPT聊天機器人聯手，成為更聰明的助手；全新的圖片、文字生成等功能，可以為用戶寫作、創作提供靈感。

例如用戶詢問Siri問題時，若Siri認為ChatGPT能提供更好的解答，便會跳出對話框詢問「要使用ChatGPT嗎？」用戶同意後，Siri會直接使用ChatGPT生成的內容作為解答，如果需要用戶提供更多個人資料，Siri會代為詢問。

根據蘋果的自有生成式AI模型與客製化設計，能提供「新的個人智慧系統」，蘋果執行長庫克形容為「重大的下一步」。

但Forrester分析師查特吉認為，新版蘋果智慧裝置有助止住裝置營收跌勢，卻不足以創造新的品牌粉絲。Global X分析師德賽也說，投資人沒有看到蘋果在AI領域的更全盤且宏大戰略。

蘋果AI也缺乏與對手區隔的重大優勢，三星Galaxy AI和Google的Gemini都已提供摘要文字、生成圖像等類似功能，唯一差異在於與OpenAI合作。三星的官方X帳號便貼文指出，「蘋果加入還是沒有新意與突破，歡迎來到AI」。


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