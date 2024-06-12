蘋果攜手ChatGPT 提供新AI服務

蘋果公司十日一如預期在全球開發者大會（ＷＷＤＣ）揭露ＡＩ策略，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私，並宣布與OpenAI結盟，透過ChatGPT提供多元ＡＩ服務，希望刺激iPhone銷售。不過，由於對手三星、Google都已提供類似功能，發表會內容未令市場驚豔。

今年ＷＷＤＣ最大重點是Apple Intelligence，這是橫跨多項生態系的ＡＩ功能，能在iPhone、Mac、iPad等裝置運行；智慧助手Siri的大型語言模型升級，和OpenAI旗下ChatGPT聊天機器人聯手，成為更聰明的助手；全新的圖片、文字生成等功能，可為用戶寫作、創作提供靈感。

例如用戶問Siri問題時，若Siri認為ChatGPT能提供更好的解答，便會跳出對話框詢問「要使用ChatGPT嗎？」用戶同意後，Siri會直接使用ChatGPT生成的內容作為解答，如果需要用戶提供更多個人資料，Siri會代為詢問。

在其他功能更新部分，iOS 18與iPadOS 18都將改善客製化、生產力及通訊，包括升級後的主螢幕將允許用戶隨意擺放應用程式（Ａｐｐ）標誌、訊息Ａｐｐ能夠排程傳送、管理登入帳密的密碼Ａｐｐ、支援單一Ａｐｐ以「刷臉」解鎖、照片Ａｐｐ納入ＡＩ功能以強化編輯，iPad也將首度擁有計算機Ａｐｐ等。

新功能預定今年秋天於iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia的Beta測試版本推出，將導入iPhone 15 Pro／Pro Max、及配備M1或更先進晶片的iPad和Mac等產品。蘋果執行長庫克稱為「重大的下一步」，將據蘋果的自有生成式ＡＩ模型與客製化設計，提供「新的個人智慧系統」。

蘋果在發表會中也宣布與OpenAI合作，將Apple Intelligence與ChatGPT功能串接，幫助用戶得到想要的解決方案，為確保使用者隱私，用ChatGPT時可享內建隱私保護，任何提問、文件或照片在被傳送至ChatGPT前，都將先徵求同意，再由Siri直接回答，使用者ＩＰ位址會被隱藏，OpenAI也不會記錄指令，無須另外建立帳戶即可免費使用，ChatGPT訂閱者則可連結自身帳戶，並直接在系統中使用已付費功能。