對AI有疑慮…馬斯克旗下公司 擬禁蘋果裝置

特斯拉執行長馬斯克十日在社群平台Ｘ推文表示，如果蘋果的作業系統整合了OpenAI的人工智慧軟體，他將禁止旗下的公司使用蘋果裝置，理由是會有安全疑慮。

蘋果在ＷＷＤＣ宣布與OpenAI合作，用戶將可選擇透過Siri來存取聊天機器人ChatGPT。儘管蘋果強調，用戶的資料不會被追蹤，會有其他預防措施保護資安，但馬斯克仍接連在Ｘ推文，對蘋果和OpenAI的合作是否能保護用戶資安表示擔憂，「那是不可接受的危害安全之舉」。

馬斯克表示，「訪客要在公司門口寄放他們的蘋果裝置，蘋果裝置將被存放到法拉第籠（Faraday cage）裡。」法拉第籠是一種能夠遮蔽電磁場的設備。

他在後續的推文說，「蘋果沒有聰明到能開發出自己的ＡＩ，但不知怎的卻能有辦法確保OpenAI保護大家的安全和隱私，這是很荒謬的事」，「蘋果沒有頭緒會發生什麼事，就把用戶資料交給OpenAI，他們正要出賣你」。

馬斯克經營的企業包括，電動車公司特斯拉、太空探索公司SpaceX、ＡＩ新創公司xAI、腦機介面公司Neuralink、以及前身是推特的社群平台公司Ｘ等。蘋果去年停止在Ｘ投放廣告之後，馬斯克就不怎麼喜歡蘋果執行長庫克。更別說，馬斯克一直和OpenAI處於對立狀態。

馬斯克是OpenAI的共創辦人之一，後來因理念不合而退出。他今年三月初對OpenAI及其執行長奧特曼提告，宣稱他們放棄這家新創公司最初的使命，變成為獲利而開發ＡＩ，而非造福人類。馬斯克也成立了自己的新創公司xAI，目的在挑戰OpenAI，並打造ChatGPT的替代品。