聽新聞
test
0:00 / 0:00

對AI有疑慮…馬斯克旗下公司 擬禁蘋果裝置

聯合報／ 編譯林奇賢／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克十日在社群平台Ｘ推文表示，如果蘋果的作業系統整合了OpenAI的人工智慧軟體，他將禁止旗下的公司使用蘋果裝置，理由是會有安全疑慮。

蘋果在ＷＷＤＣ宣布與OpenAI合作，用戶將可選擇透過Siri來存取聊天機器人ChatGPT。儘管蘋果強調，用戶的資料不會被追蹤，會有其他預防措施保護資安，但馬斯克仍接連在Ｘ推文，對蘋果和OpenAI的合作是否能保護用戶資安表示擔憂，「那是不可接受的危害安全之舉」。

馬斯克表示，「訪客要在公司門口寄放他們的蘋果裝置，蘋果裝置將被存放到法拉第籠（Faraday cage）裡。」法拉第籠是一種能夠遮蔽電磁場的設備。

他在後續的推文說，「蘋果沒有聰明到能開發出自己的ＡＩ，但不知怎的卻能有辦法確保OpenAI保護大家的安全和隱私，這是很荒謬的事」，「蘋果沒有頭緒會發生什麼事，就把用戶資料交給OpenAI，他們正要出賣你」。

馬斯克經營的企業包括，電動車公司特斯拉、太空探索公司SpaceX、ＡＩ新創公司xAI、腦機介面公司Neuralink、以及前身是推特的社群平台公司Ｘ等。蘋果去年停止在Ｘ投放廣告之後，馬斯克就不怎麼喜歡蘋果執行長庫克。更別說，馬斯克一直和OpenAI處於對立狀態。

馬斯克是OpenAI的共創辦人之一，後來因理念不合而退出。他今年三月初對OpenAI及其執行長奧特曼提告，宣稱他們放棄這家新創公司最初的使命，變成為獲利而開發ＡＩ，而非造福人類。馬斯克也成立了自己的新創公司xAI，目的在挑戰OpenAI，並打造ChatGPT的替代品。

OpenAI 社群 馬斯克

延伸閱讀

道瓊早盤大跌400點 蘋果逆勢大漲創新高

馬斯克拍板 Model Y 今年確定不改款 仍是全球最夯電動車

蘋果OpenAI合作 馬斯克警告旗下公司將禁iPhone

稱德國極右派「立場聽起來不極端」 馬斯克：還是我錯過了什麼？

相關新聞

蘋果攜手ChatGPT 提供新AI服務

蘋果公司十日一如預期在全球開發者大會（ＷＷＤＣ）揭露ＡＩ策略，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的...

新聞分析／重新定義AI 蘋果爭取話語權

蘋果近兩年被華爾街嘲笑在人工智慧（ＡＩ）潮流中毫無話語權，如今在開發者大會上再度試圖挾生態系優勢，力求在ＡＩ軍備競賽中取...

看好換機潮…台積電、鴻海、和碩 供應鏈利多

蘋果年度全球開發者（ＷＷＤＣ）大會如預期端出「Apple Intelligence」的ＡＩ作業系統，整合OpenAI技術...

蘋果MR裝置 擴大銷售國家

蘋果十日在全球開發者大會（ＷＷＤＣ）揭露ＡＩ策略之餘，執行長庫克宣布旗下混合實境（ＭＲ）裝置Vision Pro將擴大銷...

對AI有疑慮…馬斯克旗下公司 擬禁蘋果裝置

特斯拉執行長馬斯克十日在社群平台Ｘ推文表示，如果蘋果的作業系統整合了OpenAI的人工智慧軟體，他將禁止旗下的公司使用蘋...

台積電德國設廠「人才、工會」是重大考驗 薪水高就沒問題？

台積電（2330）前進德國設廠，德國原本即有人力短缺的問題，恐怕影響台積電未來運作？台積電為此已提前因應，並在今年3月開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。