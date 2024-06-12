蘋果MR裝置 擴大銷售國家

蘋果十日在全球開發者大會（ＷＷＤＣ）揭露ＡＩ策略之餘，執行長庫克宣布旗下混合實境（ＭＲ）裝置Vision Pro將擴大銷售市場，廿八日起擴及中國大陸、日本、新加坡等地，七月十二日接棒加拿大、法國、德國、英國等地推出。

目前Vision Pro已於蘋果大陸官網上架，二五六ＧＢ版本售價人民幣二九九九九元（約台幣十二點八萬元），十四日開放預售，廿八日開始銷售與出貨，可在當地Apple實體店面體驗。

Vision Pro要價不菲，上市以來蘋果均未公布其真實銷售量，據傳至今全球銷售量約廿萬台，銷售額突破五十億美元，與iPhone、Macbook相比，銷售價量有相當大的落差。

業界人士分析，蘋果擴大Vision Pro銷售市場，主要有兩個涵義，首先是Vision Pro總算達到量產程度，第二代Vision Pro很有機會下修終端價格，其次是蘋果期盼將Vision Pro的體驗擴及至其他市場，拉抬品牌影響力以及鞏固高階版iPhone、Macbook的客群。