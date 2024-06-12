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看好換機潮…台積電、鴻海、和碩 供應鏈利多

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導

蘋果年度全球開發者（ＷＷＤＣ）大會如預期端出「Apple Intelligence」的ＡＩ作業系統，整合OpenAI技術。值得注意的是，至少要iPhone 15 Pro或Pro Max手機才能運作。分析師直言是逼用戶換手機，業者看好有機會掀起新一波換機潮，晶片供應商台積電、日月光，組裝大廠鴻海、和碩可望受惠。

蘋果這次ＷＷＤＣ算是沒有落後ＡＩ時代太久，分析師認為，或許有機會刺激新換機潮，組裝廠鴻海、和碩將受惠；另外，消費者要使用ＡＩ也得使用蘋果新裝置，除Mac需要Ｍ系列晶片，手機也要使用A17以上晶片，台積電未來兩年三奈米需求基本盤穩固，當然是最大贏家。

至於其他手機硬體規格，得等到下半年蘋果iPhone 16發表才知道，但以鏡頭來說，大立光董事長暨執行長林恩平直言黃仁勳效應，自家「唯一分不到」，意味ＡＩ以軟體強化功能，透過鏡頭的影像處理、追蹤並非一定要硬體規格提升。但若手機大賣也可雨露均霑。

另外，天風證券分析師郭明錤表示，Siri改善是最大賣點之一，但恐受限記憶體空間不足、新iPhone 16下半年出貨量恐低於前一代。但若記憶體空間不足，則可能帶動消費者購買規格提升。

集邦科技統計，去年蘋果全年產量約二點二三億支，年減百分之四點二。由於蘋果與華為在中國大陸內需高階客群市場重疊，承受不少壓力，而與非蘋陣營的龍頭三星市占拉近，跟隨三星早已推出ＡＩ手機，蘋果能不能喚起果粉換機潮，供應鏈都很期待。

台積電 消費者

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