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新聞分析／重新定義AI 蘋果爭取話語權

聯合報／ 本報記者鍾張涵
蘋果軟體工程資深副總裁Craig Federighi（右）與機器學習暨人工智慧戰略資深副總裁John Giannandrea（中）進一步說明Apple Intelligence目標。圖／蘋果提供
蘋果軟體工程資深副總裁Craig Federighi（右）與機器學習暨人工智慧戰略資深副總裁John Giannandrea（中）進一步說明Apple Intelligence目標。圖／蘋果提供

蘋果近兩年被華爾街嘲笑在人工智慧（ＡＩ）潮流中毫無話語權，如今在開發者大會上再度試圖挾生態系優勢，力求在ＡＩ軍備競賽中取得一席之地，但業界看法分歧，有專家指其「蘋果智慧」（Apple Intelligence）可整合自家全數產品、有望吸引「果粉」埋單並擴大應用，卻也有分析師認為毫無新意，且象徵蘋果終究是硬體公司、難以掌握軟體，不得不與OpenAI合作。

回顧蘋果今年來動向，蘋果供應鏈透露，蘋果為趕上微軟、Google等競爭對手，第一季起陸續啟動「擴大併購新創公司」、「加速Ajax開發專案」、「今年推出一款更聰明的語音助理：AI Siri」三大計畫加速追趕，希望爭取ＡＩ話語權，但從此次發布會宣布攜手ChatGPT看來，有「Apple GPT」之稱、卻一直被詬病的Ajax專案顯然存亡堪憂，但蘋果執行長庫克確實端出更聰明的Siri和蘋果的ＡＩ計畫：重新定義ＡＩ人工智慧（Artificial Intelligence）為蘋果智慧（Apple Intelligence），同時強調這是蘋果未來的長期目標。

若以優勢觀之，蘋果仍充分掌握其品牌力及市場定位能力：公司具備終端裝置整合強項，包括讓iPhone、iMac、iPad等裝置及應用程式能軟硬整合、互補加強的生態系優勢，一向是「果粉」願意埋單的主因，這次導入ChatGPT，「蘋果用戶介面設計的優勢，將可充分展現」。

劣勢則在於，「Siri驅動的蘋果智慧型裝置雖有望替蘋果不斷流失的收入止血，但不足以創造新追隨者」，美國市調機構弗雷斯特（Forrester Research）分析師查特吉表示。

資本市場的反應也相對冷淡，美股標普五百指數和那斯達克指數十日同創收盤新高，蘋果股價卻逆勢下滑，收跌百分之一點九，市值失守三兆美元大關，落至二點九六兆美元，被外媒點名創下十一年來「蘋果歷年發表會後」最糟糕表現。

天風證券分析師郭明錤說，ＷＷＤＣ結束後，蘋果將不再被視為ＡＩ產業落後者，「長期來看，正向看待Apple對ＡＩ的投資有助硬體換機潮與服務業務，但短期內可能不容易看到ＡＩ對營收與利潤有顯著幫助」。

蘋果曾是首家市值達到兩兆美元的公司，近年卻在ＡＩ話語權處於被動位置，導致股價不給力。今年一月慘遭微軟超車屈居第二，上周（六日）又被黃仁勳帶領的全球ＡＩ晶片龍頭輝達以三點○一二兆美元超越，落到全球市值老三。

近期華爾街分析師更青睞輝達前景。路透報導，輝達將股票一拆十，可增加對全球個人投資者吸引力，日前輝達市值超車蘋果，標誌矽谷的轉變。美國資產規劃機構Longbow Asset Management執行長達勒海德甚至公開預期輝達超越微軟已成定局。

這也象徵了，當美國華爾街大戶都在比較微軟、輝達對世界的影響與下一衝擊，「姍姍來遲」的蘋果在ＡＩ浪潮下，仍然尚未進入華爾街投資機構與股市大戶點名看好的雷達區。

Siri 美國 華爾街

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