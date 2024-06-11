全福生技斥資4億元 取得工研院開發兩項眼科新藥所有權
全福生技（6885）11日晚間公告，董事會通過將以4億元向信力生技、碩德生技取得TO-O-1001青光眼及TO-O-1002濕式黃斑部病變兩項眼滴劑的無形資產。
全福生技指出，碩德生技是信力生技公司持有56.14%之子公司， 公司取得的資產為工研院專屬授權予信力生技的「治療青光眼眼滴劑」及「治療濕式黃斑部病變眼滴劑」兩項技轉專案契約權利。
全福生技取得工研院同意以「權利移轉」方式進行後，將由全福承擔並繼受信力生技於本技轉契約下之權利與義務，以及碩德生技之研發成果。
今年4月下旬工研院曾經宣布，該院開發的「創新雙標靶青光眼藥物」獲得「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）2024年金獎，這項藥物已技轉給信力及碩德，並已進入臨床試驗階段。
工研院說明，「創新雙標靶青光眼藥物」比現行藥物藥效更佳的青光眼藥。具有「3S」特色，包括精準疏通（Smart），能提升小樑網排水功能；有效降眼壓（Sharp），瞄準市售新標靶藥物不適用的高眼壓青光眼，給藥6至8小時後，仍能維持最大的降眼壓藥效，降眼壓效果優於國際大廠近3倍；安全（Safe），避免目前眼藥造成紅眼及藥物交互副作用的情況，用藥更安心，目前已取得美、歐等多國市場技術專利，並已完成臨床一期準備進入臨床二期試驗。
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