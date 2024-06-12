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DDR3補漲 台廠樂透

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

標準型DRAM迎來前所未有的供需失衡「超級周期」之際，DDR3產能不足狀況更顯嚴重，由於三星等指標廠退出DDR3製造，但AI與邊緣運算等終端裝置對DDR3需求持續增加，單一終端裝置搭載容量直線上升，將引爆DDR3報價補漲行情，華邦（2344）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）等相關廠商樂透。

因應發展高頻寬記憶體（HBM）與DDR5的策略，全球三大記憶體廠逐步淡出DDR3市場，三星通知客戶將在第2季底停產DDR3，SK海力士更早於去年底，將大陸無錫廠將DDR3製程轉進DDR4，等同於不再供貨DDR3，而美光為擴充DDR5、高頻寬記憶體產能，也大幅減少DDR3供應量。

業界分析，隨著主要DRAM廠減產效應持續發酵，帶動標準型DRAM價格自2023下半年一路上漲到現在，且後面漲勢依然可期，DDR3等利基型記憶體價格會較標準型DRAM晚一至二季，對主攻DDR3的華邦、晶豪科及鈺創等台廠而言，DDR3的漲價效益將在本季和下季逐漸顯現。

業界人士分析，DDR3應用仍相當廣泛，如WiFi 6多採用DDR3，下一代的WiFi 7也仍將以DDR3／DDR4為主。此外，邊緣運算的相關裝置也都持續採用DDR3，在供給大幅減少、需求不減反增下，持續助攻DDR3價格呈現上揚格局。

DRAM 記憶體

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