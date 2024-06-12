鴻海將在越生產5G設備 客戶諾基亞降陸產線比重

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蕭君暉／綜合報導

越南官媒Dau Tu報導，鴻海（2317）將在越南北部北江省廠區為諾基亞生產5G AirScale設備，包括用於5G基礎設施的最新一代大規模MIMO AirScale產品。

對此鴻海昨（11）日沒有回應。外界認為，美中科技戰延燒，促使諾基亞降低其5G設備大陸生產比重，並轉移到越南等地，鴻海集團掌握全球多元布局優勢，能滿足客戶需求。

AirScale是諾基亞獨有的無線接取網路解決方案，協助電信營運商應付未來需求，包括物聯網、虛擬實境、擴增實境、未來工廠，以及其他高階應用。

越南已成鴻海集團第二大生產基地，僅次於大陸，鴻海在越南北江、北寧與廣寧省都有生產基地。除了蘋果與諾基亞等傳統的消費性電子，以及網路通訊設備客戶，要求鴻海在越南生產之外，鴻海近期也擴大投資越南，發展電動車零組件事業。

例如投審會在5月中旬通過鴻海增資越南兩家子公司9.34億美元，主要由鴻海以9.34億美元增資新加坡富士康，最終轉投資越南兩家子公司，從事多媒體智能裝置及印刷電路板產銷。

客戶 網路 越南

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