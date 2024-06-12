iOS整合OpenAI將有資安疑慮 馬斯克揚言禁用蘋果裝置

特斯拉執行長馬斯克10日在社群平台X上推文表示，如果蘋果的作業系統整合了OpenAI的人工智慧軟體，他將禁止旗下的公司使用蘋果裝置，理由是有安全疑慮。

蘋果當天在WWDC上宣布與OpenAI合作，用戶今年稍晚將可以選擇透過Siri來存取聊天機器人ChatGPT。儘管蘋果強調，用戶的資料不會被追蹤，會有其他預防措施保護資安，但馬斯克仍接連在X上推文，對蘋果和OpenAI的合作是否能保護用戶資安表示擔憂，「那是不可接受的危害安全之舉」。

馬斯克表示：「訪客要在公司門口寄放他們的蘋果裝置，蘋果裝置將被存放到法拉第籠（Faraday cage）裡。」法拉第籠是一種能夠遮蔽電磁場的設備。

他在後續的推文又說：「蘋果沒有聰明到能開發出自己的AI，但不知怎的卻能有辦法確保OpenAI保護大家的安全和隱私，這是很荒謬的事！」「蘋果沒有頭緒會發生什麼事，就把用戶資料交給OpenAI，他們正要出賣你。」

馬斯克經營的企業包括，電動車公司特斯拉、太空探索公司SpaceX、AI新創公司xAI、腦機介面公司Neuralink、以及前身是推特的社群平台公司X等，其中規模最大的是特斯拉，截至去年12月底，在全球有14萬473名員工，但今年展開裁員，大砍10%以上的員工。

在蘋果去年停止在X投放廣告後，馬斯克就不怎麼喜歡蘋果執行長庫克。更別說，馬斯克一直和OpenAI處於對立狀態。