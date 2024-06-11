「台北天空塔」經營權角力不斷 碩河：買質押股權無法獲天空塔控制權
「台北天空塔」背後股東經營權之爭角力不斷，在海外質押股權的接管人FTI 諮詢公司，在5月27日委託仲量聯行銷售間接持有的全數股權後，開發商碩河11日再發聲明強調，FTI債權接管人無法律上或其他權利出售碩河或「台北天空塔」。
碩河認為，境外控股公司架構中，質押股權為境外控股公司 Green Heaven上層公司之股權，Green Heaven與碩河中間還有法院已核發禁制令的Luxe Opus控股公司，股權完全無法轉移，因此購入股權即擁有「台北天空塔」九成股權，完全無稽，買方根本無法從交易中得到天空塔控制權。
碩河表示，碩河或「台北天空塔」若有任何出售計畫，應先取得碩河全體股東同意；且就「台北天空塔」之任何出售，中國信託商業銀行按其與碩河之土地買賣契約享有優先購買權。
碩河宣稱，中資華泰證券將自己包裝成 FTI，質押股權是上兩層的境外控股公司Green Heaven，中間還有法院已核發禁制令的Luxe Opus控股公司，買方根本無法從交易得到天空塔的控制權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言