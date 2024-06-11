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遭質疑淪「8趴部」 數發部：5月底執行率達98%

中央社／ 台北11日電
數發部。圖／聯合報系資料照片
數發部。圖／聯合報系資料照片

中國時報報導數發部首年經費執行墊底，第1季重大建設執行率僅8.7%，淪為「8趴部」，執行效率在各部會中墊底。數發部今天表示，相關計畫到今年5月底的執行率已達98%，進度符合預期。

中國時報今天報導「數發部淪8趴部 首年經費執行墊底」、「頻考察不辦事 數發部在忙什麼」等，內文指數發部今年數位建設納入公共預算，執行率卻不佳，批數發部首季重大建設執行率僅8.7%。

數發部今天晚間發布新聞稿，「機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平台建置計畫」由數發部與內政部等34個機關共同執行，今年預算約新台幣2.7億元。數發部每週關切相關機關執行進度，並安排技術專家協助輔導；截至今年5月底，預算執行率為98%，各項工作符合進度。

報導提到，數發部從三倍券登記到疫苗預約平台，每項系統推出必當機。數發部表示，三倍券登記及疫苗預約平台上線時間分別為109年5月及110年7月，當時尚未成立數發部，並未參與系統的規劃建置。數發部成立後，統籌規劃與建置行政院「全民共享普發6000專案」登記系統，系統上線運作順利，並未出現當機。

打詐作為方面，數發部從源頭防詐，運用數位工具源頭防堵達到減少接觸，利用自動化技術研發主動式掃描工具，協助蒐報網路平台詐騙高風險廣告；推動建立平台快速下架機制，協助檢警調與Meta、Google建立聯繫管道，通報即下架，並協調LINE主動阻斷來自外站廣告的導入。

數發部指出，推動電子簽章法修法後，確定電子簽章及數位簽章法效力，輔導網路廣告平台業者透過電子簽章強化身分驗證，並配合行政院打詐專法立法作業，參考國外立法強化網路業者防詐責任。

數發部打詐通報查詢網預定最快今年8月上線，供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，並利用人工、程式與AI等方式對可疑訊息進行分流，透過系統介接，立即把可疑訊息交由政府或民間各單位處理，並隨時將處理進度公告在查詢網。

三倍券 廣告 詐騙

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