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數發部攜手人事總處 推動公務員AI職能課程

中央社／ 台北11日電
數發部。圖／聯合報系資料照片
數發部。圖／聯合報系資料照片

數發部今天表示，積極培育3種AI人才，包括產業、政府與跨域AI人才。其中，數發部將跟行政院人事行政總處合作，今年開始推動政府部門的AI職能課綱和課程，像是針對一般公務員，開辦AI協助行政工作的課程。

立法院經濟委員會明天邀國發會、經濟部、國科會、數發部、教育部就「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態系及充實AI人才與產業AI化，促動台灣產業數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」進行報告，並備質詢。

數發部晚間出爐的書面報告指出，將從建構強健的AI生態系、充實AI人才與推動產業AI化3面向，促進台灣產業數位升級，並協助產業擴展市場。

充實AI人才部分，數發部指出，因應AI應用與發展，將積極培育3種AI人才。第一，產業AI人才，數發部將跟國內外AI大廠合作，培育各產業的AI應用型人才及AI工具開發型人才；數發部也會攜手教育部，向下扎根於高中階段，開設各種AI相關課程，並培育種子教師，將AI相關知識擴散至偏鄉地區。

第二，政府AI人才，數發部積極推動各級政府機關使用人工智慧技術，提高服務民眾的品質和效率。

例如，經濟部智慧局推出「以圖找圖商標檢索系統」，用AI來檢查圖形商標是否有人申請或註冊過；衛福部健保署推出「健保醫療申報的智慧審查工具」，利用AI幫忙閱讀醫療檢查報告，並協助審核健保醫療費用。

數發部指出，為了讓政府機關人員都具備基本的人工智慧能力，數發部將跟行政院人事行政總處合作，今年開始推動政府人員的AI職能課綱和課程，針對資訊主管人員設計AI應用規劃和AI技術實戰課程；針對一般公務人員，開辦AI協助行政工作的相關課程，例如資料處理、會議支援和文件編寫等。

第三，跨域AI人才，隨著生成式人工智慧興起，就算沒資訊科技專業背景者，也能利用AI工具，明顯提升工作效率。

數發部將針對大學和研究所裡非資訊科技背景的學生，以及畢業不久的年輕人，推動培訓計畫。透過計畫培養人才的跨領域知識和數位技術整合能力，同時跟企業合作專題實作，讓學生熟悉業界需求，培養青年成為能立即工作的AI人才。

AI 健保 教育部

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