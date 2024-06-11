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奇景斥資逾5億元認購上詮私募股 未來持有股權達5.3％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

上詮（3363）董事會於11日宣布通過發行私募普通股5,000,000股，奇景光電（納斯達克代號：HIMX）將透過其100％持股之台灣子公司奇景光電股份有限公司，以策略投資者身份參與上詮私募。

奇景指出，認購價格為每股新台幣104.4元（約3.2美元），總募資金額為新台幣5億2千2百萬元（約1千6百萬美元），由奇景全數認購。此次私募完成後，奇景將持有上詮5.3％股權。

上詮為矽光子（SiPh）連接器製造商，擁有多年光通訊技術經驗，並於近年投入矽光子封裝技術研發，已經在共同封裝光學（CPO）領域中，與世界級半導體客戶緊密合作。

奇景指出，雙方整合了奇景晶圓級奈米光學（WLO）及上詮CPO技術，應用於最先進的多晶片模組（MCM）中。這項技術發展對於高效能運算（HPC）、雲端伺服器、生成式人工智慧、工業數位化、醫療保健、及學術研究等廣泛應用的效能提升至關重要。

CPO是一項新興技術，將矽光子晶片與光學連接器，共同封裝於MCM模組中，使多顆半導體晶片能夠透過高速光子連接，取代傳統的金屬導線傳輸，進而提升頻寬、提高數據傳輸速度、降低訊號耗損、減少延遲、降低傳輸耗能，同時大幅降低MCM模組尺寸及成本。

上詮的ReLFACon專利技術是業界最先進的CPO解決方案，將光纖陣列連接器整合到矽光子MCM模組中，實現外部光子訊號與MCM模組的直接傳輸，達成訊號傳輸的最佳終極目標。

ReLFACon可耐受高溫回流焊接，且使用與矽晶圓膨脹係數相符的材料，因此上詮的CPO技術不但具備成熟的可量產性，更提供優異的產品可靠度。上詮已經將上述研發成果，結合半導體封裝自動化生產技術，成功將光纖陣列連接器製程完成量產準備。

半導體 新台幣 連接器

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