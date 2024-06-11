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台積電德國設廠「人才、工會」是重大考驗 薪水高就沒問題？

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）前進德國設廠，德國原本即有人力短缺的問題，恐怕影響台積電未來運作？台積電為此已提前因應，並在今年3月開始在歐洲與台灣之間進行人才培訓。不過此次參與論壇與談的Silicon Saxony顧問 Dr. Torsten Thieme認為只要薪水給的夠高，像德勒斯登就有鐘表廠開出同業兩倍的薪水，馬上人員就補足了。

台積電到德國設廠，台積電子公司歐積電總裁柯伊區(Christian Koitzch)表示，ESMC將來會擁有2000名員工，公司正在大力招聘德國員工或歐洲同事加入，同時台灣同事也過去支援它們。

對於台積電在德國設廠，面臨的人力問題，德國電機暨電子產業公會(ZVEI)總裁韋伯(Weber)表示，德國相關的人才供應確實很緊，不過現在離台積電德國廠運轉還有3年時間，對德國大學院校、立法機關，加緊腳步培育專業人有信心。且民間業者西門子、英飛凌，也自己積極培育人才，三年後人力應該不會是問題。

除了人力問題之外，工會才是重大的考驗。由於德國工會強勢，未來還有很多方面待折衝。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，歐積電高階主管原本就是在歐洲半導體公司的負責人，除了在當地法規上有足夠的認知，也具備與工會溝通的經驗與能力，這也是台積電在德國設廠相當理想的布局。

台積電 德國

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