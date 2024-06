精強前進韓國 發表零售自助服務亭解決方案

精英(2331)旗下智能解決方案供應商精強科技6月將前進韓國最大智能科技展覽會 Smart Tech Korea 2024,展示其全新 LIVA 系列迷你電腦、Box PC、主機板及智能相印機等智慧零售應用解決方案。

韓國自助服務亭 Kiosk 及無人商店蓬勃發展,根據韓國科學技術情報通信部數據,2022年韓國餐飲業的自助點餐機安裝數量,已較2019年暴增15倍、接近9萬台。隨著韓國政府今年推出改善銀髮族及身障者無障礙環境的「Kiosk UI平台」 ,加上企業電價成本攀升,預計廣泛應用在自助服務亭的低功耗迷你電腦需求將持續成長。

LIVA 迷你電腦以其低功耗、卓越效能、豐富連接介面和安裝簡易等特性,正好滿足自助服務亭業者需求,近年在韓國銷售量穩健成長。看好韓國智慧零售發展快速,精強科技將在展覽 Retail & Logis Tech Show 分館攤位現場,展示最新高效運算電腦 LIVA Z5 系列、X3A Box PC 和多款迷你主機板,具備支援多螢幕輸出特點,可廣泛應用在數位看板、自助服務亭、自動販賣機和娛樂機台等零售解決方案。搭載 LIVA Box PC 的智能相印機也將於現場展示實際應用。

LIVA Z5系列迷你電腦搭載Intel 13代與14代Core處理器,10核心高性能運算能力,提供卓越性能,支援四屏4K顯示器輸出,通過 Intel 邊緣運算軟體與套件平台認證,具備多儲存設計,支援雙2.5 Gbps LAN 和802.11ax無線網路技術。其中 LIVA Z5E PLUS 和無風扇設計的 LIVA Z5F PLUS 內建四個 COM 序列埠,可輕鬆連接觸控螢幕、刷卡感應機、QRCode掃描器,熱感應印表機和各項感測裝置,完美搭配需要豐富連接埠的自助服務機台。

精強也將展示整合軟硬體的最新多螢幕數位看板解決方案。LIVA X3A Box PC 搭載 ARM 架構 Rockchip 八核心處理器,內建 Android 作業系統,採用防塵靜音的無風扇設計,支援四螢幕輸出,專為數位看板應用量身設計,搭配獨家研發的 ContentSync 軟體,可靈活播放多屏拼接或異顯各種內容搭配組合,適合超市櫃台、餐飲業菜單看板,機場廣告或電視牆應用,全天候播放下超級省電,符合零售業長時間運算的需求。

精強科技全新 Mini-ITX ADLN-I3主機板內建高達10個 COM 序列,適合工商業多元應用,低功耗且安裝簡易。支援Intel Alder Lake-N 處理器,15W TDP 設計,內建高速 LVDS 連接器,完美搭配物聯網裝置、數位看板、零售 POS 或智慧郵件櫃應用。