精強前進韓國 發表零售自助服務亭解決方案

精英（2331）旗下智能解決方案供應商精強科技6月將前進韓國最大智能科技展覽會 Smart Tech Korea 2024，展示其全新 LIVA 系列迷你電腦、Box PC、主機板及智能相印機等智慧零售應用解決方案。

韓國自助服務亭 Kiosk 及無人商店蓬勃發展，根據韓國科學技術情報通信部數據，2022年韓國餐飲業的自助點餐機安裝數量，已較2019年暴增15倍、接近9萬台。隨著韓國政府今年推出改善銀髮族及身障者無障礙環境的「Kiosk UI平台」 ，加上企業電價成本攀升，預計廣泛應用在自助服務亭的低功耗迷你電腦需求將持續成長。

LIVA 迷你電腦以其低功耗、卓越效能、豐富連接介面和安裝簡易等特性，正好滿足自助服務亭業者需求，近年在韓國銷售量穩健成長。看好韓國智慧零售發展快速，精強科技將在展覽 Retail & Logis Tech Show 分館攤位現場，展示最新高效運算電腦 LIVA Z5 系列、X3A Box PC 和多款迷你主機板，具備支援多螢幕輸出特點，可廣泛應用在數位看板、自助服務亭、自動販賣機和娛樂機台等零售解決方案。搭載 LIVA Box PC 的智能相印機也將於現場展示實際應用。

LIVA Z5系列迷你電腦搭載Intel 13代與14代Core處理器，10核心高性能運算能力，提供卓越性能，支援四屏4K顯示器輸出，通過 Intel 邊緣運算軟體與套件平台認證，具備多儲存設計，支援雙2.5 Gbps LAN 和802.11ax無線網路技術。其中 LIVA Z5E PLUS 和無風扇設計的 LIVA Z5F PLUS 內建四個 COM 序列埠，可輕鬆連接觸控螢幕、刷卡感應機、QRCode掃描器，熱感應印表機和各項感測裝置，完美搭配需要豐富連接埠的自助服務機台。

精強也將展示整合軟硬體的最新多螢幕數位看板解決方案。LIVA X3A Box PC 搭載 ARM 架構 Rockchip 八核心處理器，內建 Android 作業系統，採用防塵靜音的無風扇設計，支援四螢幕輸出，專為數位看板應用量身設計，搭配獨家研發的 ContentSync 軟體，可靈活播放多屏拼接或異顯各種內容搭配組合，適合超市櫃台、餐飲業菜單看板，機場廣告或電視牆應用，全天候播放下超級省電，符合零售業長時間運算的需求。

精強科技全新 Mini-ITX ADLN-I3主機板內建高達10個 COM 序列，適合工商業多元應用，低功耗且安裝簡易。支援Intel Alder Lake-N 處理器，15W TDP 設計，內建高速 LVDS 連接器，完美搭配物聯網裝置、數位看板、零售 POS 或智慧郵件櫃應用。