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橘子《波拉西亞戰記》人氣火熱 伺服器加開至40組

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲營運商橘子（6180）11日舉辦3A手遊大作《波拉西亞戰記》上市記者會，橘子董事長劉柏園指出，該遊戲事前登錄的人氣超乎預期，伺服器從原先25組，擴大至40組，估計產品正式上市後，將可有效挹注公司業績成長。

據悉，《波拉西亞戰記》為韓國遊戲大廠Nexon有史以來花費最多開發成本、人力的3A遊戲大作，預估13日在台正式上市，由橘子獲得台港澳獨家代理權，而Nexon CEO李政憲也親自跨海來台，顯見對台灣市場極為重視。

劉柏園表示，橘子與Nexon之間的合作長達20多年，本次再次取得Nexon的遊戲大作代理權，公司有信心《波拉西亞戰記》能開出銷售紅盤，並為玩家帶來前所未有的暢快遊戲體驗。

針對《波拉西亞戰記》未來營收貢獻以及行銷費用的實際數字，橘子營運長簡志浩則不願正面回應，僅指出3A大作該有的行銷費用都不會少，營收目標也是如此。

業界人士推出，一般手遊3A大作的月營收通常在數億元以上，首波行銷費用也是億元起跳，過去人氣手遊《天堂M》剛上市時約貢獻橘子逾10億元以上的營收，而《波拉西亞戰記》雖然對台灣玩家較為陌生，但估計月營收應該也是數億元起跳，對橘子下半年業績有正面挹注。

展望未來，由於《波拉西亞戰記》將在6月13日上線，加上其他新遊戲很可能在下半年陸續推出，法人預估，橘子下半年業績有機會持續成長，全年業績則將超越去年，後市展望樂觀。

手遊 營收 西亞

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