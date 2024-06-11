振樺電股東會／三大事業齊揚AI相關業務營收比重挑戰三成

工業電腦大廠振樺電（8114）11日舉行股東會，展望後市，董事長鄭傑文表示，目前訂單能見度達第3季底，預期集團三大事業今年皆重返成長軌道，毛利率短期將維持4字頭高檔水準，此外，振樺電看好AI相關業務持續增長，預計到今年底占營收比重將達三成。

鄭傑文今年特別在股東會上，向股東解釋轉型的商業模式 – 軟體定義智能設備（SDA），為振樺集團近年來在品牌及專案基礎上進化之商業模式，提供軟硬整合場景解決方案，此商業模式與一般系統代工及板卡開發零組件定位不同。

振樺電預估今年在AI蓬勃發展驅動高階運算與智慧零售服務的需求下，集團三大事業今年皆重返成長軌道，其中，線上線下解決方案（O2O Solutions）去年下半年已開始復甦，集團亦對產業物聯研製中心（Embedded Foundry）今年營收展望審慎樂觀。

鄭傑文表示，同業不少預期今年第4季IPC市場才能好轉，我們則是未來兩季都看得到（訂單能見度到第3季底），但現階段急單居多。

振樺電今年5月營收10.53億元，月增29.7%、年增20.4%，為20個月新高；累計振樺電今年前五個月營收達40.81億元，年增1.46%，為歷史次高紀錄。

振樺電近年整體毛利率持續上升，今年第1季更來到43.5%，季比、年比皆呈現增長。鄭傑文表示，「我不認為這是健康的表現，但短期會維持這水準，4字頭會維持一段時間」，長期而言，還是希望振樺電毛利率維持在38-40%區間，但不要超過四成。

法人預估，振樺電今年營收將有雙位數增長，且在毛利率、營益率增長下，獲利增幅將遠大於營收增長幅度。

值得一提的是，振樺電旗下瑞傳長期為輝達（NVIDIA）合作夥伴，瑞傳2022年開始出貨AI測試設備，前一代機種占瑞傳業績比重約一成。

隨著今年整體產業AI伺服器出貨量持續擴大，對瑞傳設備需求也同步擴大，振樺電評估AI測試設備今年占瑞傳整體業績比重將超過法人預估的兩成水準。

振樺電將AI半導體測試設備、線上購物線下退貨的BORIS機台（KIOSK）、高階GPU醫療伺服器等歸類為AI相關業務，公司看好相關業務今年占整體營收比重將超過三成。

振樺電2023年受工業電腦產業庫存調整，加上零售市場較不景氣影響，導致營收降至98.66萬元，但利潤表現卻逆勢向上，毛利率38.1%，創下合併來新高，稅後純益4.2億元，全年每股純益（EPS）達5.55元。股東會亦通過發放現金股利4.7元。