英業達股東會將至！葉力誠首扛主持棒 最新市況引關注

代工大廠英業達（2356）12日將召開股東會，並由董事長葉力誠、總經理蔡枝安負責主持。事實上，英業達作為國內一線伺服器代工廠，近年也成功搭上這波龐大的AI巨浪，而黃仁勳於4日前往台北電腦展觀展時，還特地繞到英業達的展位，並在雙方合作推出的最新AI機櫃留下簽名，並大方合影，也替英業達各項新品帶來滿滿關注。

據悉，英業達業務範圍涵蓋「筆記型電腦、伺服器及通訊產品」的研發、製造及銷售，而伺服器業績佔比40-45%，近年從品牌代工市場逐漸擴大雲端CSP一線客戶的生意，CSP業務佔部門比例提升到3成以上。隨著生成式AI崛起，英業達AI伺服器訂單湧入，因AI晶片缺料可望從第二季開始逐漸緩解，今年AI伺服器出貨可望倍增，佔比躍升至雙位數。

英業達日前已公布5月合併營收維521.8億元，月增2.2%，年增13.3%，衝上近26個月以來的新高，合併今年前5個月營收達2337.34億元，年增15.1%，符合市場預期數值。展望未來，內部看好，今年營運表現將有望逐季成長。而董事長葉力誠近日也在電腦展上接待輝達執行長黃仁勳，並攜手將最新AI伺服器NVIDIA GB200 NVL72向大家展示。

值得一提的是，黃仁勳除了在該機櫃上留下簽名外，也拿起麥克風對大家喊道，「英業達一直是我們很重要的夥伴！」此話一出，整個展位也立即響起了滿滿的掌聲。而英業達今年預計將配發現金股利每股1.5元，並將在6月12日於台北市中山區中山北路四段一號的圓山大飯店敦睦廳召開股東大會，屆時將由董事長葉力誠以及總經理蔡枝安主持，而此次為兩人首次獨挑大樑主持股東會，外界也關注現場將釋出的最新市況。