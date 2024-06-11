巨漢系統科技12日以151元掛牌上櫃

無塵室系統工程廠商巨漢系統科技（簡稱巨漢，6903）將於明（12）日以承銷151元，正式上櫃掛牌交易。

巨漢主要承攬高科技業無塵室及機電、消防、空調工程業務，並跨足國內指標性公共工程建設，巨漢近年來營運表現穩定，2021至2023年追溯後每股純益分別為10.65、21.50與13.54元，2024年第1季合併營收8.1億元，稅後純益1.9億元，EPS為3.19元，業績保持穩健。

受惠5G、AI，與ESG、碳中和，以及第三代半導體國產化等議題驅動，加上國內高科技業資本支出回升，國際科技大廠擴大來台投資，與政府公共工程大量釋出等商機下，巨漢上櫃掛牌後資本額為6.67億元，5月合併營收3.73億元，年增89.97％，連三個月營收年增率達雙位數成長，累計前五月合併營收14.91億元，年增18.23％，隨著下半年在手施建工程將陸續完工認列，可望推動整體營運規模持續攀高，公司亦將積極爭取大型專案，為中長期營運表現奠定基礎。

巨漢在系統工程領域耕耘30餘年，主要提供中央系統空調、監控自動控制、衛生給排水、室內外高低壓配電、無塵室恆溫恆濕等領域之工程服務，並憑藉先端工程技術，結合專業建築資訊模擬系統BIM，PLM工程管理系統，及ERP企業資源規劃的數位化管理平台，深化數位科技應用，提高施工效能並使建置成本最優化，良好口碑獲得不少客戶青睞，往來之高科技業客戶，涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能與生技等領域，今年亦將切入石化產業，持續多元化的產業布局。

根據資策會（MIC）預估，2024年全球半導體產值將成長6.4％，台灣半導體產值更優於全球，將較去年成長13.7％，其中以晶圓代工為主要成長動能，並帶動晶圓廠建廠和設備投資大幅成長；國際半導體產業協會（SEMI）研究亦預估，調升台灣2024年半導體資本支出達230億美元，年增約4％。巨漢已躋身12吋晶圓廠的產業供應鏈，今年更取得記憶體大廠南亞科先進晶圓新廠之廠務設備工程合約，可望是國內高科技業復甦成長的主要受惠者之一。

除深耕高科技產業，巨漢亦參與多項具較高附加價值的指標性公共工程，如承接台中花卉博覽會興建工程、台南車站地下化工程，與工研院綠能科技示範場水電空調新建工程等。巨漢已多次獲得建築金質獎與鑽石級智慧綠建築標章殊榮，隨著政府近年智慧建築、綠建築等節能減碳標案大量釋出，巨漢將持續強化在公共工程競標上的競爭力，推動公司業績穩健成長。