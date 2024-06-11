AI應用將逐步完善 集邦估2025年AI NB滲透率20.4%

根據TrendForce最新研究指出，2024年全球筆記型電腦出貨量仍受到地緣政治與高利率抑制市場動能的影響，整體而言，入門款消費及教育的換機需求為上半年推動市場的積極因素，下半年仍有待經濟環境回穩、及更多AI NB機種釋出，刺激企業對於高效能筆記型電腦的升級需求，預期全年出貨量將為1億7,345萬台，較2023年成長3.6%。

TrendForce指出，嚴謹規範下的AI NB新品陸續於今年下半年推出，初代機種售價多落於1,099美元至1,699美元區間，即便面對商務市場，仍是屬於高價範疇，在不穩定的經濟背景下，難以拓展採買動能，預期全年市場滲透率約落於1%左右。

而2025年隨著AI應用完善、能處理複雜任務、提供更好的用戶體驗並提高生產力，TrendForce預期，在消費者對於更智能、更高效的終端設備需求將迅速增長下，AI NB滲透率將快速成長至20.4%的水位。同時，隨著更多製造商推出搭載AI晶片和高級功能的筆記型電腦，AI筆記型電腦的普及率預計將在未來幾年持續攀升。

從平台的演進來看，Windows on Arm（WoA）平台在AI筆記型電腦的快速發展下，未來將扮演重要角色，並逐步侵蝕X86市場佔有率。WoA平台基於Arm架構，提供更高的能效和性能，對於移動設備如筆記型電腦的省電需求有更顯著的貢獻。搭載Qualcomm Snapdragon Elite和Plus晶片的AI筆記本電腦於今年五月首次亮相，運行Windows 11操作系統。

此外， MediaTek與NVIDIA合作開發的Arm晶片也預計將於2025年第2季開始在AI筆記型電腦市場中佔據一席之地，並且搭載Wi-Fi 7和5G規格，將在2025年後引領新一波的技術創新，TrendForce預估，Arm架構晶片市場滲透率將有望在2025年快速超越20%。