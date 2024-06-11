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高階光罩產量衝高 光罩5月營收雙增

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣光罩總經理陳立惇。圖/聯合報系資料照片
台灣光罩總經理陳立惇。圖/聯合報系資料照片

台灣光罩（2338）今日公布5月合併營收7.08 億元，月增11%，年增12%，營收呈現年月雙增。 累計前五個月的合併營收達31.96億元，年增 16%。主要成長動能來自於高階光罩產出量持續 衝高。

光罩表示，經過與半導體晶圓廠的長期認證與合作，公司透過不斷完善產品良率以及交期服務，今年 以來 12 吋高階光罩的出貨占比逐月提升。不僅整體光罩層數增加，關鍵層的 PSM(相位偏移 光罩)出貨數也同步提升，進一步推高光罩的整體均價(ASP)。

光罩進一步指出，隨著全球半導體晶圓廠大幅擴產帶來的機遇，將不斷提升高階光罩的製造實力。現階段 40 奈米製程光罩已於今年5月通過客戶認證，預計在下半年實現量產。公司也將加速擴充高階光罩產能，從而鞏固於全球光罩供應鏈中的產業地位，並持續推動業績增長。

光罩 晶圓廠 營收

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