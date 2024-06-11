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振樺電股東會／訂單能見度看到未來兩季 短期毛利率持續4字頭

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠振樺電（8114）11日舉行股東會，展望後市，董事長鄭傑文指出，未來兩季都看得到訂單，但現階段急單居多，此外，振樺電今年首季毛利率衝上43.5%，公司預期短期會維持這水準，4字頭會維持一段時間。

鄭傑文指出，2023年公司營運確實較辛苦，一個原因是2022年客戶因零組件缺料所以提前大幅拉貨，另一原因則是2023年度零售市場確實較不景氣。

針對能見度，鄭傑文表示，同業不少預期今年第4季IPC市場才能好轉，我們則是未來兩季都看得到，但現階段急單居多。

振樺電今年5月營收10.53億元，月增29.7%、年增20.4%，為20個月新高；累計振樺電今年前五個月營收達40.81%，年增1.46%，為歷史次高紀錄。

鄭傑文表示，振樺電近年整體毛利率持續上升，今年第1季更高了，「但我不認為這是健康的表現，但短期會維持這水準，4字頭會維持一段時間」，長期而言，還是希望振樺電毛利率維持在38-40%區間，但不要超過四成。

振樺電今年首季毛利率43.5%，季比、年比皆呈現增長，毛利率衝高，除了公司持續轉型效果外，鄭傑文也坦言，其中一個原因是傳統工控市場很差，產品結構轉變關係讓毛利率衝高。

振樺電設定今年兩大營運重點，第一是淨零碳排，其次則為接班傳承。此外，鄭傑文指出，振樺電經過5-6年沉潛，未來將再去思考投資併購，已開始在做評估，但不是為了擴大營收為目的，而是補強振樺電能力，但預期將不會是大規模併購。

振樺電 毛利率

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