台積電歐洲設廠存考驗 德國矽谷協會：工會態度強硬

台積電德國設廠帶動當地勞工、人才等議題，德國工業應用研究機構總監霍柏格建議，台積電提出的薪資和工作條件須具競爭力，對勞工要求也要符合德國當地文化。他舉例，台灣人工作非常勤奮，但德國工作與假期天數，與台灣不同，「你不能要求員工每週工作50小時」。

此外，德國矽谷協會也點出德國工會態度較強硬，是台積電必須克服的挑戰之一。

台歐半導體合作論壇在德國柏林登場，外貿協會董事長黃志芳表示，許多台積電合作夥伴出席，包括重要供應鏈夥伴，像是默克、英飛凌等企業，顯示台積電赴德設廠對歐洲半導體產業自主的重要性。

黃志芳指出，有論壇講者提到，台灣過去30年替世界生產230億個晶片，原料消耗量相當於一棟紐約帝國大廈，代表台灣以最有效率方式替全球製造晶片，推動產業發展和人類生活進步。

不過台積電赴德設廠面臨人才短缺挑戰，德國電氣電子行業協會（ZVEI）執行長韋柏（WolfgangWeber）表示，歐洲技術人才的供給較為吃緊，德國大專院校教育基礎深厚、人才素質高，台積電德國廠2027年開始量產，還有3年時間可透過學術單位、政府合作培育人才。

除了人力短缺挑戰，德國矽谷協會（SiliconSaxony） 顧問蒂姆（Torsten Thieme）表示，德國的工會態度較為強硬，也是台積電必須克服的挑戰之一。

蒂姆指出，德國薩克森邦（Saxony）已聚集博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）等大廠，再加上台積電投資，除引進高技術人才，也可望進一步提升當地薪資。面對勞力短缺挑戰，台積電也可透過薪資誘因，吸引操作員、軟體工程師等人才加入。

至於如何吸引德國理工人才進入台積電德國廠，德國工業應用研究機構總監霍柏格（Albert Heuberger）建議，台積電提出的薪資和工作條件要具備競爭力，包括薪資條件要有足夠吸引力，對勞工要求也須符合德國當地文化。

霍柏格表示，台灣人工作非常勤奮，但德國的工作時數和假期天數與台灣非常不同，「你不能要求員工每週工作50個小時」。

隨著台積電赴德設廠，出席半導體論壇的德方代表紛紛向供應鏈招手，希望未來有更多半導體材料、機械等供應鏈前往薩克森邦布局，當地政府也以提供宿舍、國際學校等誘因支持業者赴當地投資。