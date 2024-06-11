邁科攜手英特爾 搶攻AI散熱商機

目前散熱技術中，以浸沒式散熱的效果最佳，其技術為未來散熱產品的趨勢；該技術最重要的概念即為使用不導電的介電液，將主板浸泡在其中進行散熱。英特爾攜手鴻海集團旗下鴻佰科技，以及邁科（6831）合作進行創新開發，把此概念應用在目前的液冷產品上，將介電液取代散熱管裡的水，成為主要的散熱液體。

英特爾在此次COMPUTEX中展出與鴻佰科技、邁科合作之散熱產品-Intel專利超流體冷卻散熱系統，此產品技術稱之為超流體散熱，主要是使用在浸沒式散熱產品的介電液為散熱液體，由於介電液為不導電液體，因此不會因為液體洩漏而造成系統的短路損害。且一般的軟管漏水機率高，硬管則有組裝公差的問題會造成漏水，使用不導電的介電液則不怕漏，可有效解決漏液問題。介電液屬於低黏度的合成油，流動緩慢，需透過空氣潤滑的方式使其流動速度變快，便可有效帶走熱能。

超流體散熱技術可有效提高電子設備和超導體等高功率設備的散熱效率，從而延長其使用壽命並提高工作性能，未來可望大幅應用於HPC、AI…等高功率產品散熱上。

在AI伺服器散熱產品需求熱度不減，以及許多品牌廠陸續推出AI PC搶市，使AI PC相關散熱產品加速成長的狀況下，也同步推升邁科(6831)營運表現，該公司5月合併營收為新台幣1.74億元，YOY 43.76%，營收持續成長。

邁科今年除了各產品線皆持續成長之外，公司仍不斷的開發新技術，待超流體散熱技術成熟之後，預期可望成為市場主流。同時，英特爾CEO基辛格也在本次COMPUTEX參觀了自家與鴻佰科技及邁科合作的產品，並在產品上面簽名，肯定該產品的開發成果。