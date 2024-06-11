樺漢新品加持 全年 AI 業務業績有望倍增

工業電腦大廠樺漢（6414）衝刺AI業務，旗下超恩（Vecow）被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名為AI合作夥伴，樺漢總經理蔡能吉表示，集團已開出針對淨零碳排、資安需求的AI模組，將於下半年新開案的次世代機種內導入，加上目前集團既有AI業務應用，預期今年AI業務營收將持續成長。法人預估，樺漢全年AI營收可望突破百億元，相較去年倍增。

樺漢2023年AI（Cloud+ Edge AI）營收達50億元，樺漢今年第1季AI業務營收達19.8億元、年增率達168％，主要受惠於智慧城市、智慧工廠、ESG節能減碳等場域應用拉升。

法人預估，樺漢AI業務營收今年上半年就可望達50億元，追上去年全年，下半年在AI新產品開始出貨帶動下，全年AI營收可望突破百億元，較去年倍增。

在AI IPC產品線方面，樺漢集團與輝達合作已五六年，旗下有採用輝達Jetson系列的AI IPC，樺漢AI IPC也有採用英特爾（Intel ）Core Ultra處理器的產品。

蔡能吉指出，樺漢開發出的AI模組，可以及時對接營運單位，主要鎖定淨零碳排、資安需求，之後將會內建在樺漢打造的如POS、ATM、博弈機等各領域機台上，於下半年新開案的次世代機種內導入。

此外，樺漢旗下重要子公司Kontron參加今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），也展示智慧交通等相關應用。

在智慧交通方面，蔡能吉表示，近期集團子公司與美國休斯通訊Hughes一同針對航太、低軌衛星市場推出完整IFE&C解決方案，透過Jupiter3數據機與集團旗下的AI伺服器、以及雙調變解調器管理器，已協助解決全球30％以上的航太、低軌衛星公司，其長期優化維運成本，以及拉高乘客於航空上網路連結、燈光控制與娛樂系統之體驗。