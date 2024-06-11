快訊

滯留鋒徘徊一周 吳德榮：高溫36度午後防大雷雨

WWDC／蘋果進軍生成式AI Siri整合ChatGPT強調產品重隱私

中央社／ 舊金山10日專電

蘋果公司全球開發者大會（WWDC）今天登場，公司正式宣告進軍生成式AI領域並與OpenAI合作，免費導入ChatGPTSiri。蘋果也強調其人工智慧專注於應用程式整合和安全隱私。

自2022年底生成式人工智慧（generative artificialintelligence）崛起後，微軟（Microsoft）和谷歌（Google）等科技巨擘都陸續將生成式AI技術導入各自產品，蘋果（Apple）動向一直備受各界關注。

一如外界預期，蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在全球開發者大會上揭示蘋果人工智慧AppleIntelligence，公司並宣布將技術導入iPhone15 Pro、以及配備M1或更先進晶片的iPad和Mac等產品之中。

蘋果表示，其人工智慧功能將在今年秋天於iOS18、iPadOS 18和macOS Sequoia的Beta測試版本推出，提供給用戶試用，首先支持美式英語。

蘋果語音助理Siri也整合生成式AI功能，未來能夠更有效地處理複雜語音指示。

另外，蘋果與AI開發公司OpenAI合作，成為今年全球開發者大會一大焦點。

蘋果宣布，用戶可以於新版Siri中運用OpenAI的聊天機器人ChatGPT，這是選擇性功能，使用者不須訂閱ChatGPT，Siri會判讀用戶查詢，然後請求資訊共用批准。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天也推文表示，很高興與蘋果合作，並預告蘋果今年稍晚將把ChatGPT服務整合到蘋果的設備中。

蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（CraigFederighi）強調，蘋果人工智慧將專注於隱私和安全。他還說，「蘋果永遠不會儲存或存取你的數據」。

ChatGPT OpenAI Siri

延伸閱讀

台股三題材 支撐多頭行情…法人看好大盤月底前衝22,500

聯發科強攻AI 攜手 Meta…力抗蘋果、高通陣營

3D影像市場 台積電旗下采鈺通吃關鍵製程大單

WWDC／蘋果AI出招…注重隱私的Apple Intelligence 5大重點一次看

相關新聞

四大客戶包下產能…訂單滿到2026 台積3奈米掀搶購潮

AI伺服器、高速運算（HPC）應用與高階智慧手機AI化催動半導體含矽量持續增加，蘋果、高通、輝達（NVIDIA）與超微（...

聯發科強攻AI 攜手 Meta…力抗蘋果、高通陣營

聯發科揮軍AI應用再出招，鎖定智慧手機及AR／MR裝置整合，3D影像配合生成式AI的沉浸式體驗大商機，傳出與Meta結盟...

OTT訂閱戶 超車第四台

近年全球有線電視業面臨ＯＴＴ ＴＶ強勢來襲，ＮＣＣ統計，今年三月底有線電視用戶數四四七萬戶，家庭普及率跌破五成。Medi...

3D影像市場 台積電旗下采鈺通吃關鍵製程大單

3D影像市場將成為蘋果與非蘋陣營搶攻新焦點，其中，超穎透鏡（Metalens）是3D影像關鍵製程。業界傳出，台積電旗下采...

五大代工廠要徵2,500人 搶才大戰一觸即發

AI伺服器需求旺，相關業者積極擴產之餘，也大幅擴編人力，包括廣達、緯創、仁寶、英業達、緯穎等五大代工廠合計要找逾2,50...

廣達、緯穎伺服器營收飆

伺服器代工廠衝刺AI伺服器出貨，今年隨著輝達（NVIDIA）Hopper架構平台陸續放量，新一代Blackwell平台也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。