WWDC／蘋果AI出招…注重隱私的Apple Intelligence 5大重點一次看
一年一度的蘋果WWDC大會在台灣時間6月11日凌晨一時登場。蘋果宣布推出AI功能「Apple Intelligence」，一如先前爆料的消息，以下整理出這項功能的五大重點。
1.誰能用？
用戶的裝置需搭載A17 Pro或M系列晶片，在裝置更新升級成iOS 18、iPadOS 18等作業系統後，便能免費使用。
2.功能強大
Apple Intelligence在理解用戶個人情境下，辨識重要的通知、並生成文字（回答問題、摘要、協助寫作）和圖像，後者有三種風格（素描、插圖、動畫），可跨App運作。
3.注重隱私
Apple Intelligence是由設備端處理，也就是在iPhone、iPad等蘋果裝置上進行運算。但當必須用雲端運算時，蘋果也會用「Private Cloud Compute」的功能，確保傳輸的資料決不會儲存在伺服器，蘋果也沒辦法取得這些數據。
4.應用多元
導入AI功能的Siri，會提供更準確、更相關的答案，且用戶將可以用打字的方式與Siri交流。如今蘋果用戶也可以在照片中移除不想要的物品，並在影片中搜尋，找出特定片段。而且蘋果也推出客製化的表情符號Genmogi。
5.與OpenAI合作
OpenAI旗下的ChatGPT 4o將在「今年稍晚」登陸iOS、macOS 和 iPadOS，作為Siri無法完成用戶要求時可以求助的聊天機器人。蘋果說，當這麼做時，會先徵求用戶同意。未來也有望讓用戶觸及更多外部的AI模型。
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