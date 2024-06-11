家登、京鼎攻微汙染監控

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

晶圓代工廠因應未來AI晶片需求激增而大舉擴廠，帶動AMC（氣體分子汙染物）微汙染監控需求。

業者分析，先進製程和封裝對於AMC管制是剛性需求，看好興櫃公司創控、家登（3680）旗下家碩、鴻海（2317）集團轉投資京鼎（3413）受惠大。

業界分析，隨著半導體製程更進一步微縮、技術更趨於複雜，為避免AMC影響晶圓清潔度或干擾設備運作，晶圓廠生產線對AMC的24小時持續監控管理重視程度不斷提升，也帶動對應感測汙染的耗材設備或相關裝置需求。

因應AI動能爆發，半導體供應鏈持續投入先進製程資本支出，尤其先進封裝供不應求，各廠積極擴充產能，加上晶圓廠也因應未來AI晶片需求的建廠規畫，先進製程和先進封裝對於AMC管制均是剛性需求。創控表示，在現有指標客戶群穩定之下，仍積極橫向拓展新客戶，擴大市場占有率。

此外，創控也持續在半導體製程控管縱向應用發展，掌握客戶需求，逐步帶動出貨動能。

由於AMC微汙染對半導體製程影響日益受到重視，創控業務也快速拓展，今年以來營收保持雙位數成長，累計今年前五月營收1.07億元，年增26%，寫下同期新高。

AI 半導體 晶圓廠

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