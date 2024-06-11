台積進駐嘉義園區 南科解套有望

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）將於南科嘉義園區設置CoWos先進封裝廠，南科近期啟動環差變更。為解開嘉義園區過去不允許半導體進駐的緊箍咒，此次變更針對進駐產業類別擴大新興科技範圍，未來包括AI、6G、異質封裝等都能進駐。

這也代表，嘉義園區在完成環差變更後，不僅台積電兩座CoWos廠可正式啟動，就連輝達（NVIDIA）或超微（AMD）正在尋地的研發中心，都有機會可進駐嘉義園區。

值得留意的是，根據南科提出的環境影響差異分析報告，在變更前推估總用電量為6.7萬瓩（kW），而在變更後，配合土地使用、引進產業等，總用電量增至26萬kW，是原本的3.8倍，將考驗台電調度。

前行政院副院長鄭文燦今年3月宣布，台積電將在嘉義科學園區設置兩座CoWoS先進封裝廠，其中首座CoWoS廠占地12公頃，預計2028年量產。

為使台積電CoWos廠順利落腳嘉義園區，南科啟動環差變更程序。南科指出，現階段因應全球產業鏈快速變化的國際新局勢，嘉義園區擬在既有六大產業基礎下，強化新興科技引進產業內容，並據以檢討土地使用計畫及水電資源用量、各項汙染排放。

嘉義園區原本引進產業定位以精準健康、智慧載具、智慧農業、其他新興科技為主，可進駐產業包括生物科技、精密機械、半導體（排除晶圓製造）、通訊、電腦及周邊、生物技術、光電等。

而在變更後，在新興科技方面，涵蓋高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等。

半導體 台積電

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