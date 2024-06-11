廣達、緯穎伺服器營收飆

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

伺服器代工廠衝刺AI伺服器出貨，今年隨著輝達（NVIDIA）Hopper架構平台陸續放量，新一代Blackwell平台也將小量出貨，代工廠AI伺服器占整體伺服器營收比重都將顯著攀升，以廣達（2382）、緯穎（6669）占比最高，均可望達50%，成為領先群。

廣達去年AI伺服器占整體伺服器營收比重不到兩成，今年首季已超過20%，下半年AI伺服器將迎來出貨爆發期，搭載輝達「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器9月可望量產出貨，今年AI伺服器貢獻度持續拉升。

廣達財務長暨發言人楊俊烈表示，今年AI伺服器占整體伺服器營收比重將超過五成大關，全年伺服器表現將是所有產品線最佳，營收會有強勁的雙位數成長。廣達並預估，隨AI伺服器貢獻升溫，今年筆電營收占比會進一步縮減，全年估降為31%至33%，非筆電營收比重將大增至近七成。

緯創（3231）總經理林建勳表示，去年AI相關比重較低，主要受到缺料影響，壓抑出貨動能，今年AI相關產品不論營業額或出貨量，都將有三位數百分比的成長，占公司整體營收比重也會逾雙位數。

林建勳表示，由於PC比重較高，今年AI產品營收要過半較難，但預期整體伺服器獲利占比有望超過五成。

緯穎來自輝達最新Blackwell架構伺服器產品，第4季可望出貨。董事長洪麗甯表示，去年底AI伺服器占整體營收占比約兩成，預期第4季占比將超過五成。

AI 伺服器 營收

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