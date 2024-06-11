五大代工廠要徵2,500人 搶才大戰一觸即發

AI伺服器需求旺，相關業者積極擴產之餘，也大幅擴編人力，包括廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）、緯穎（6669）等五大代工廠合計要找逾2,500名研發人員；品牌廠微星（2377）、技嘉（2376）同步大徵才，AI伺服器產業搶才大戰一觸即發。

AI伺服器業者大徵才

廣達副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，目前伺服器團隊已達2,200人，由於專案實在太多，今年還持續擴編，預計今年人力將增加約10%，換算約220人左右。

緯創受惠AI伺服器客戶的需求強勁，今年新產能將開出、產品陸續放量，伴隨訂單暢旺，人才需求孔急，今年招募腳步不停歇，總經理林建勳先前更親自出馬到台大校園就業博覽會搶人才。

仁寶在AI伺服器布局積極追趕同業，目前伺服器團隊約700人。仁寶董事長陳瑞聰指出，同業的伺服器團隊規模約1,500至2,000人，仁寶對標同業，未來還會再擴編研發人力，將更多心力轉往AI伺服器，補足研發動能，包括水冷式散熱、電源及測試等面向。

英業達今年預計招募約300名新血，主要需求為AI等領域相關研發工程師，伺服器、車用及筆電等應用都是重點。

品牌廠方面，微星過去在AI伺服器領域著墨不多，近期大舉徵才，並挖角各大伺服器廠人才，第一階段250人研發團隊已就位，希望未來AI伺服器業務迎頭趕上，預期招募數逾百名新血。

技嘉在AI伺服器已有出貨實績，公司乘勝追擊，啟動「飛鷹計畫」，全面撒網徵求研發人才，以鞏固AI伺服器的領先優勢，徵才規模預計百人起跳。