3D影像市場 台積電旗下采鈺通吃關鍵製程大單

3D影像市場將成為蘋果與非蘋陣營搶攻新焦點，其中，超穎透鏡（Metalens）是3D影像關鍵製程。業界傳出，台積電旗下采鈺已拿下蘋果、非蘋陣營大單，推升采鈺（6789）後續營運可望隨著3D影像市場蓬勃發展同步強強滾。

蘋果、非蘋陣營同步搶攻3D影像市場，未來可望應用在手機、平板、AR／VR頭戴式裝置等邊緣終端硬體。

其中，3D影像規格升級關鍵，在於鏡頭規格從塑膠鏡頭升級到Metalens，代表屆時鏡頭硬體製造也將邁入全新製程。

Metalens的關鍵製程在於必須採用晶圓製造當中的深紫外光（DUV）微影、奈米等級的壓印微影等相關技術，采鈺已經成功拿下蘋果、非蘋陣營Metalens大單，明年可望開始放量出貨，隨著後續3D影像市場開始大幅擴增，采鈺接單動能持續看旺。

據了解，采鈺在光學特殊製程中早已是蘋果供應鏈一環，加上是台積電全力支援的子公司，具備半導體晶圓製造等級的微影、蝕刻等相關製程，並有8吋及12晶圓的光罩產線，可因應客戶在前段生產晶圓尺寸不同導入不同規格的生產流程，成為采鈺與蘋果在Metalens領域合作密切的關鍵。

觀察采鈺近期營運表現，5月合併營收達8.63億元，月成長23.5％，寫下近兩年來單月新高，較去年同期增加31.7％；前五月合併營收為36.7億元，年增27.2％，改寫歷史同期次高。

法人指出，采鈺今年第2季起開始受惠於格科微及豪威等大陸客戶擴大下單動能，產能利用率大幅回升，預期本季營收及毛利率都可望明顯走揚，獲利大幅優於首季，下半年美系客戶開始下單之後，采鈺營運動能可望更強。