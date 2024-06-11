OTT訂閱戶超車有線電視 躍最大付費收視管道

近年全球有線電視業者均面臨OTT TV業者強勢來襲，面臨剪線潮挑戰，台灣有線電視家庭普及率跌破五成。根據Media Partner Asia報告指出，2023年台灣OTT TV付費訂閱戶達580萬，其中，Netflix及Disney+占總訂閱量38%。而台灣OTT TV付費訂閱用戶已超越有線電視，出現黃金交叉，成為最大的付費收視管道。

有線電視一直是台灣家戶收看影音內容的主流，滲透率一度超過六成，也被視為是亞洲甚至全球重要市場之一，台灣有線電視業者凱擘、中嘉過去股權交易案都動輒五、六百億元，但近年隨著全球觀看影音內容趨勢快速改變，OTT TV等隨選視訊平台成為主流，台灣有線電視用戶數已連續26個季度下滑。

台灣OTT TV付費訂閱戶超車有線電視

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至2024年3月底，台灣有線電視用戶數僅剩447萬戶，家戶普及率僅48.23%，從2017年第3季最高峰526.9萬戶，已經減少近80萬戶。

另一方面，OTT TV收視熱潮興起，收視戶也非以家戶為單位，更多是以個人為單位付費，近年OTT TV訂閱用戶快速成長，不僅產值占比超過五成，訂閱用戶數也超車有線電視用戶。

根據Media Partner Asia（MPA）台灣線上影片消費者洞察分析報告指出，台灣線上影音產業2023年產值約9億美元，其中訂閱制的隨選視訊收入占比超過五成。

MPA報告指出，2023年台灣OTT TV付費訂閱戶超過580萬，光是2023年就增加近100萬訂閱戶。MPA觀察，Netflix及Disney+占台灣OTT TV總訂閱量的38%，其他OTT TV訂閱市占率都低於一成，Netflix約21%、Disney+約17%、台灣大MyVideo約9%、遠傳friDay影音約9%，中華電信Hami Video約7%。

以付費訂閱用戶來看，MPA統計，Netflix用戶數121.8萬戶，Disney+約98.6萬戶，台灣大MyVideo、遠傳friDay影音各擁有52.2萬戶，中華電信Hami Video有40.6萬戶，愛奇藝國際市占率約6% ，有34.8萬戶。

MPA觀察，國際業者積極引進強勁的內容加上Netflix降低共享帳戶的機制，都推升訂閱用戶數成長。