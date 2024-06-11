中華資安 通訊產品奪下金獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華資安國際「CypherCom端對端加密通訊系統」獲2024 COMPUTEX「Best Choice Award」，賴清德總統（左）親自頒獎，中華資安國際總經理洪進福代表領獎。中華資安國際／提供
中華資安國際「CypherCom端對端加密通訊系統」獲2024 COMPUTEX「Best Choice Award」，賴清德總統（左）親自頒獎，中華資安國際總經理洪進福代表領獎。中華資安國際／提供

國內最大資安專業服務商中華資安國際自主研發產品「CypherCom 端對端加密通訊系統」，從眾多國際大廠產品中脫穎而出，榮獲2024 COMPUTEX 「Best Choice Award（BC Award）」金獎最高榮譽，已連續三年獲獎。中華資安總經理洪進福表示，獲獎讓中華資安專業可以被全世界看到，更是此次「BC Award」金獎廠商中，少數的資安公司，代表在AI世代更需要資訊安全。

中華資安的「CypherCom 端對端加密通訊系統」採用薄膜晶片Slim SIM 或藍牙Token載具等硬體安全技術，結合pp實現256位元端對端加密，適用於需要高強度通訊安全來保護敏感資訊（例如語音通話、文字、視聽文件和商業機密）的政府與企業，使用衛星通訊也能以低頻寬模式與編碼壓縮技術，提供穩定又安全的通訊服務。

中華資安指出，過去人們利用語音、電子郵件或通訊軟體來進行溝通與資料傳遞，可能面臨網路中間人攻擊風險，擔心機密外洩或監聽竊聽；CypherCom採硬體式加密，比一般軟體加密通訊軟體，更能確保不會遭竊取，僅有收送雙方可讀取內容，中間網路節點或通訊平台均無法解密內容；政府或企業只要在自己機房裡或雲端伺服器中安裝CypherCom 端對端加密通訊系統，同時管理、配發企業員工的用戶薄膜晶片，就能擁有專屬安全通訊系統。人員只要能上網即可使用，不需換手機也無須換門號，確保高度通訊安全。

洪進福表示，AI世代更需要資訊安全，通訊技術與資訊安全是中華電信集團的專長，中華資安也致力於研發更安全、可信任的通訊服務。

洪進福指出，CypherCom薄膜晶片安全元件通過FIPS 140-2 Level 3驗證，只能生成不能讀取私密金鑰，加密傳輸內容即便遭側錄也無法解開內文；系統支援Android與iOS雙平台，也支援低頻的寬衛星通訊，更重要的是CypherCom的SDK軟體開發工具還可以提供企業自行開發進階應用，例如，身分認證、數位文件簽署、資料加密安全交換、硬體錢包、零信任等應用。目前 CypherCom 產品已有重要機關銷售實績，亦有海外場域積極洽談中。

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