快訊

樂天桃猿球星爆國道酒駕自撞 南檢訊後無保請回

新北國小「新生只剩6人」 校長爭列偏鄉嘆：看不到明年學生從哪來

太思科技投資威潤科技720萬美元 進軍印度汽車智能產業

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
太思科技宣布透過私募對威潤科技進行720萬美元戰略投資。太思科技提供
太思科技宣布透過私募對威潤科技進行720萬美元戰略投資。太思科技提供

總部位於台灣的太思科技宣布，透過私募對威潤科技（6465）進行720萬美元戰略投資。威潤科技可受惠於太思科技在印度的市場領導地位和分銷網絡；太思科技也將獲得威潤科技的先進技術資源，強化技術領導的地位。

太思科技董事長何俊炘表示，此次投資與公司將全球最佳技術引入印度的願景相一致。威潤科技的創新方法和豐富的經驗，也與公司的企業成長戰略完美契合。

成立於2010年並於2015年上櫃的威潤科技，是一家為汽車智能產業開發、製造全球解決方案的領導品牌。此項投資，象徵著威潤科技將尖端技術帶進印度汽車智能產業的承諾。

威潤科技的核心優勢，包含：AI行車記錄器、ADAS、DMS、LEO衛星(用於基於衛星追踪的低地球軌道衛星)及感測器的開發，以及先進導航技術方面的專業知識技術。

太思科技除了引進威潤科技的產品研發與設計技術，也與全球硬體製造大廠合作，在印度建立半導體設計平台以及AI行車記錄器的本地製造基地。

何俊炘指出，在印度設立製造工廠，不僅可以服務本地市場，還可進入印度日益增長的全球供應鏈生態系統，提供包括汽車、物流和個人導航在內的各個行業，至關重要的精確可靠之追踪解決方案。

太思科技子公司太思印度董事總經理Abhishek Saxena說，很高興與威潤科技的技術合作，趕上印度即將到來的汽車智能浪潮，讓印度成為此領域的領先者，提供獨特的機會，也與「印度製造」倡議一致。

印度 思科

延伸閱讀

影／台灣職棒啦啦隊女孩 高曼容摘世界選美后冠

不像印象中的印度！第三喜歡的印度城市 在德蕾莎修女「垂死之家」當志工

印度電信大咖 較勁星鏈…各組合資企業力抗馬斯克

影／崛起之路會成功嗎？被看好為下一個經濟強國 印度新政府該如何推動

相關新聞

黃仁勳憂缺電？ 緯穎董座認：全球企業的共同課題

晶片大廠輝達(NVIDIA)持續擴大對台灣的投資，執行長黃仁勳日前也透露，自己正在積極尋找合適的地點，不過他也點出「電力...

半導體合資建廠潮 專家：有助台廠分散風險確保訂單

半導體應用無所不在，加上地緣政治快速變遷，世界各國紛紛將半導體視為重要戰略物資，半導體廠也積極強化供應鏈韌性，促使半導體...

Google擴大收購新公司 力推Arm架構市場筆電市場崛起

Arm架構PC市場未來將可望全面打破x86架構長期壟斷市場狀態，Google宣布收購虛擬軟體公司Cameyo，準備強化自...

輝達、台積電都看中高雄 想當年和發園區每坪僅9萬

高雄和發產業園區是全台第一個依據｢產業創新條例｣核准設置的產業園區，動工後全球景氣回溫及台商回流，很快完售，開賣時行情每...

AI運算不靠它不行 超級電腦多厲害、台灣布局一次看

輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨總裁蘇姿丰等科技業巨頭來台灣參加台北國際電腦展（COMPUTEX），炒熱人工智慧（AI）話...

聯發科與輝達合作不只AI 首個車用合作產品悄悄亮相！汽車將是下一個爆發點？

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳不僅在全台北的夜市及餐廳趴趴走，周二（4日）也在Computex（台北國際電腦展）開幕首日，在南港展覽館的展場趴趴走，不僅親自為各家合作台廠的攤位站台，還意外出現在聯發科（2454）執行長蔡力行專題演講的場子，與他同台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。