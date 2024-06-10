太思科技投資威潤科技720萬美元 進軍印度汽車智能產業

總部位於台灣的太思科技宣布，透過私募對威潤科技（6465）進行720萬美元戰略投資。威潤科技可受惠於太思科技在印度的市場領導地位和分銷網絡；太思科技也將獲得威潤科技的先進技術資源，強化技術領導的地位。

太思科技董事長何俊炘表示，此次投資與公司將全球最佳技術引入印度的願景相一致。威潤科技的創新方法和豐富的經驗，也與公司的企業成長戰略完美契合。

成立於2010年並於2015年上櫃的威潤科技，是一家為汽車智能產業開發、製造全球解決方案的領導品牌。此項投資，象徵著威潤科技將尖端技術帶進印度汽車智能產業的承諾。

威潤科技的核心優勢，包含：AI行車記錄器、ADAS、DMS、LEO衛星(用於基於衛星追踪的低地球軌道衛星)及感測器的開發，以及先進導航技術方面的專業知識技術。

太思科技除了引進威潤科技的產品研發與設計技術，也與全球硬體製造大廠合作，在印度建立半導體設計平台以及AI行車記錄器的本地製造基地。

何俊炘指出，在印度設立製造工廠，不僅可以服務本地市場，還可進入印度日益增長的全球供應鏈生態系統，提供包括汽車、物流和個人導航在內的各個行業，至關重要的精確可靠之追踪解決方案。

太思科技子公司太思印度董事總經理Abhishek Saxena說，很高興與威潤科技的技術合作，趕上印度即將到來的汽車智能浪潮，讓印度成為此領域的領先者，提供獨特的機會，也與「印度製造」倡議一致。