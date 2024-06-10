黃仁勳憂缺電？ 緯穎董座認：全球企業的共同課題

晶片大廠輝達(NVIDIA)持續擴大對台灣的投資，執行長黃仁勳日前也透露，自己正在積極尋找合適的地點，不過他也點出「電力限度」會是一個挑戰。對此，緯穎（6669）董事長洪麗甯也坦言，全世界在用電方面，其實都非常緊張，因為不只在硬體運作上需要用到電力，就連「冷卻」散熱也需要很多電力，因此電力問題，也已成為全台每一家企業共同努力要去解決的課題。

輝達執行長黃仁勳日前透露，建立工廠將需要大量能源，特別是對於AI超級電腦這樣的高耗能設備。對此，洪麗甯則表示，其實自己已經提前對電力方面的問題做了很多研究，除了將比較偏「重電」的部分移至南科園區外，也因為旗下還有很多可以彈性運用的空間，因此透過將實驗室分散的方式，讓用電量分散，此外，再啟動多項防控機制，讓整體的電力負擔能夠降低、有所緩解。

她坦言，「電力一直都是我們很努力在追尋的部分，除了要讓每一個地方都能夠有充足的電力來支持我們的生意外，團隊也在『省電』方面煞費苦心，事實上，市場上的那些大客戶其實也都面臨到同樣的挑戰，不僅平時機器運作相當的耗電了，尤其大家看過的最新AI超級晶片GB200，若今天把該晶片搭載進設備中，啟動後的耗電量則更是龐大，因此我們也不斷在尋找，要怎麼做才能把電力做到最省」。

不過洪麗甯也重申，自己要求的絕不是只做到「省電」，而是要在做到省電的同時，也能讓測試的結果達到最好、整體效率也衝到最高；她指出，放眼全台灣每一個公司，近年都在不斷的尋找充足的電力，但她直言，一家企業絕不能只注重效率、而讓品質有所下滑。事實上，惟有一切都「如質如期」全都顧好後，公司才能順利的實現事事「如夢」的最終目標。