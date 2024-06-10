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半導體合資建廠潮 專家：有助台廠分散風險確保訂單

中央社／ 新竹10日電
晶圓示意圖。（美聯社）
晶圓示意圖。（美聯社）

半導體應用無所不在，加上地緣政治快速變遷，世界各國紛紛將半導體視為重要戰略物資，半導體廠也積極強化供應鏈韌性，促使半導體合資建廠趨勢成形。產業專家認為，這將有助於台灣廠商分散風險、減輕財務負擔、確保訂單等。

台積電於日本與索尼半導體解決方案、電裝株式會社和豐田汽車合資建廠，另在德國與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）合資設廠。力積電在日本與SBI合資建廠。世界先進也跟進與恩智浦在新加坡合資設置12吋廠。

世界先進董事長方略指出，近年半導體已逐漸成為許多國家的國安議題，變成國家戰略的一部分，尤其過去幾年經歷過半導體斷鏈危機，使得很多國家或企業都希望能夠進一步掌握半導體來源，只是各家廠商採取的方式不同，部分企業是以長期合約模式合作。

方略說，新加坡合資建置12吋廠一案，是經過綜合考量的結果，包括獨資、合資的效益。獨資，一個人走可以走比較快；合資，一群人走可以走比較遠。此外，還評估投資風險、資金籌措和訂單掌握等。

台經院產經資料庫總監暨研究員劉佩真指出，地緣政治快速變遷，客戶要求產能分散，加上台灣資源有限，台灣半導體製造廠展開新全球化布局是不得不的選項。

劉佩真分析，與客戶合資設廠具有多項好處，包括分散風險、減緩財務壓力，同時可確保訂單；海外設廠還可以槓桿外國資源，擴大版圖。只是當各國爭相補助設廠，晶圓廠遍地開花，未來是否面臨產能過剩、殺價競爭，值得追蹤觀察。

半導體 恩智浦 日本

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